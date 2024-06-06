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Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли - РИА Новости, 06.06.2024
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17:00 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kmsp-1950849173.html
Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли
Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли - РИА Новости, 06.06.2024
Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли
Корпорация МСП и Почта России будут сотрудничать в разработке и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов, прежде всего, в сфере электронной... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:00
2024-06-06T17:00
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корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Корпорация МСП и Почта России будут сотрудничать в разработке и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов, прежде всего, в сфере электронной коммерции и логистических услуг для малого и среднего бизнеса; соответствующее соглашение подписано на площадке ПМЭФ-2024, сообщает КМСП."Широкий круг предпринимателей, самозанятых граждан, а также физических лиц, желающих открыть собственное дело, смогут получить равный и полноценный доступ к услугам, сервисам и мерам поддержки, реализованным с использованием Цифровой платформы МСП.РФ и информационной системы Почты России. Интеграция платформ будет способствовать развитию участников рынка электронной торговли, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях страны, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности", – отметил на церемонии подписания генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В пресс-службе напомнили, что в мае 2024 года Почта России запустила цифровую платформу для бизнеса - онлайн-сервис для предпринимателей, который позволяет в едином окне автоматизировать все ключевые процессы, необходимые для работы с витринами онлайн-продаж."Мы с удовольствием расширяем наше сотрудничество с Корпорацией МСП, сосредотачиваясь на развитии цифровых технологий и уникальных предложений для предпринимателей. Наша цель - создать инновационные сервисы..., чтобы поддержать малый бизнес и помочь ему успешно развиваться на рынке электронной коммерции"", — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20240522/biznes-1947647259.html
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твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Корпорация МСП, Александр Исаевич

Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : КМСП
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Корпорация МСП и Почта России будут сотрудничать в разработке и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов, прежде всего, в сфере электронной коммерции и логистических услуг для малого и среднего бизнеса; соответствующее соглашение подписано на площадке ПМЭФ-2024, сообщает КМСП.
«
"Широкий круг предпринимателей, самозанятых граждан, а также физических лиц, желающих открыть собственное дело, смогут получить равный и полноценный доступ к услугам, сервисам и мерам поддержки, реализованным с использованием Цифровой платформы МСП.РФ и информационной системы Почты России. Интеграция платформ будет способствовать развитию участников рынка электронной торговли, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях страны, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности", – отметил на церемонии подписания генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Генеральный директор, председатель правления корпорации МСП Александр Исаевич во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 13:46
В пресс-службе напомнили, что в мае 2024 года Почта России запустила цифровую платформу для бизнеса - онлайн-сервис для предпринимателей, который позволяет в едином окне автоматизировать все ключевые процессы, необходимые для работы с витринами онлайн-продаж.
"Мы с удовольствием расширяем наше сотрудничество с Корпорацией МСП, сосредотачиваясь на развитии цифровых технологий и уникальных предложений для предпринимателей. Наша цель - создать инновационные сервисы..., чтобы поддержать малый бизнес и помочь ему успешно развиваться на рынке электронной коммерции"", — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.
Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.
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