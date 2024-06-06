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Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли

Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли - РИА Новости, 06.06.2024

Почта России и КМСП будут развивать сервисы для рынка электронной торговли

Корпорация МСП и Почта России будут сотрудничать в разработке и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов, прежде всего, в сфере электронной... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:00

2024-06-06T17:00

2024-06-06T17:00

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корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Корпорация МСП и Почта России будут сотрудничать в разработке и продвижении цифровых технологий, продуктов и сервисов, прежде всего, в сфере электронной коммерции и логистических услуг для малого и среднего бизнеса; соответствующее соглашение подписано на площадке ПМЭФ-2024, сообщает КМСП."Широкий круг предпринимателей, самозанятых граждан, а также физических лиц, желающих открыть собственное дело, смогут получить равный и полноценный доступ к услугам, сервисам и мерам поддержки, реализованным с использованием Цифровой платформы МСП.РФ и информационной системы Почты России. Интеграция платформ будет способствовать развитию участников рынка электронной торговли, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях страны, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности", – отметил на церемонии подписания генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В пресс-службе напомнили, что в мае 2024 года Почта России запустила цифровую платформу для бизнеса - онлайн-сервис для предпринимателей, который позволяет в едином окне автоматизировать все ключевые процессы, необходимые для работы с витринами онлайн-продаж."Мы с удовольствием расширяем наше сотрудничество с Корпорацией МСП, сосредотачиваясь на развитии цифровых технологий и уникальных предложений для предпринимателей. Наша цель - создать инновационные сервисы..., чтобы поддержать малый бизнес и помочь ему успешно развиваться на рынке электронной коммерции"", — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20240522/biznes-1947647259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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твой бизнес – новости, корпорация мсп, александр исаевич