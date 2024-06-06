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Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти - РИА Новости, 06.06.2024
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Тюменская область
 
22:26 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/klaster--1951176884.html
Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти
Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти - РИА Новости, 06.06.2024
Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти
Входящие в Тюменский нефтегазовый кластер компании по отношению к среднему росту в своей отрасли растут в два-три раза быстрее по объему выручки, сообщил в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:26
2024-06-06T22:26
тюменская область
экономика
технологии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Входящие в Тюменский нефтегазовый кластер компании по отношению к среднему росту в своей отрасли растут в два-три раза быстрее по объему выручки, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Моор. Тюменский нефтегазовый кластер объединяет свыше 150 компаний из более чем 20 регионов России. Он помогает компаниями противостоять санкциям и консолидировано отвечать на серьезные технологические вызовы, такие, как ремонт импортного оборудования, замещение его российским оборудованием, разработка и внедрение новых технологий. "Мы смотрим, насколько растут компании, которые входят в кластер, по отношению к среднему росту в своей отрасли - они растут в два-три раза быстрее по объему выручки и, соответственно, по всему остальному. … По количеству занятых и по уровню заработной платы показатели на этих предприятиях лучше, чем в среднем по отрасли в этой сфере. Это главный эффект, который мы здесь имеем", - подчеркнул Моор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, александр моор
Тюменская область, Экономика, Технологии, Россия, Александр Моор

Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Входящие в Тюменский нефтегазовый кластер компании по отношению к среднему росту в своей отрасли растут в два-три раза быстрее по объему выручки, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Моор.
Тюменский нефтегазовый кластер объединяет свыше 150 компаний из более чем 20 регионов России. Он помогает компаниями противостоять санкциям и консолидировано отвечать на серьезные технологические вызовы, такие, как ремонт импортного оборудования, замещение его российским оборудованием, разработка и внедрение новых технологий.
«
"Мы смотрим, насколько растут компании, которые входят в кластер, по отношению к среднему росту в своей отрасли - они растут в два-три раза быстрее по объему выручки и, соответственно, по всему остальному. … По количеству занятых и по уровню заработной платы показатели на этих предприятиях лучше, чем в среднем по отрасли в этой сфере. Это главный эффект, который мы здесь имеем", - подчеркнул Моор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Тюменская областьЭкономикаТехнологииРоссияАлександр Моор
 
 
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