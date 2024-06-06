Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Входящие в Тюменский нефтегазовый кластер компании по отношению к среднему росту в своей отрасли растут в два-три раза быстрее по объему выручки, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Моор.
Тюменский нефтегазовый кластер объединяет свыше 150 компаний из более чем 20 регионов России. Он помогает компаниями противостоять санкциям и консолидировано отвечать на серьезные технологические вызовы, такие, как ремонт импортного оборудования, замещение его российским оборудованием, разработка и внедрение новых технологий.
«
"Мы смотрим, насколько растут компании, которые входят в кластер, по отношению к среднему росту в своей отрасли - они растут в два-три раза быстрее по объему выручки и, соответственно, по всему остальному. … По количеству занятых и по уровню заработной платы показатели на этих предприятиях лучше, чем в среднем по отрасли в этой сфере. Это главный эффект, который мы здесь имеем", - подчеркнул Моор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.