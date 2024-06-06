https://ria.ru/20240606/klaster--1951176884.html

Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти

Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти - РИА Новости, 06.06.2024

Моор: Тюменский нефтегазовый кластер помогает компаниям быстрее расти

Входящие в Тюменский нефтегазовый кластер компании по отношению к среднему росту в своей отрасли растут в два-три раза быстрее по объему выручки, сообщил в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T22:26

2024-06-06T22:26

2024-06-06T22:26

тюменская область

экономика

технологии

россия

александр моор

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Входящие в Тюменский нефтегазовый кластер компании по отношению к среднему росту в своей отрасли растут в два-три раза быстрее по объему выручки, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Моор. Тюменский нефтегазовый кластер объединяет свыше 150 компаний из более чем 20 регионов России. Он помогает компаниями противостоять санкциям и консолидировано отвечать на серьезные технологические вызовы, такие, как ремонт импортного оборудования, замещение его российским оборудованием, разработка и внедрение новых технологий. "Мы смотрим, насколько растут компании, которые входят в кластер, по отношению к среднему росту в своей отрасли - они растут в два-три раза быстрее по объему выручки и, соответственно, по всему остальному. … По количеству занятых и по уровню заработной платы показатели на этих предприятиях лучше, чем в среднем по отрасли в этой сфере. Это главный эффект, который мы здесь имеем", - подчеркнул Моор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, александр моор