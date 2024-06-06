https://ria.ru/20240606/kitay-1950906424.html

Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол

Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.06.2024

Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол

Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:25

2024-06-06T10:25

2024-06-06T10:25

экономика

технологии

россия

китай

чжан ханьхуэй

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Посол подчеркнул, что недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай "безусловно, будет способствовать инвестиционному сотрудничеству между двумя странами". Чжан Ханьхуэй отметил, что в последние годы "масштабы российско-китайской торговли продолжают непрерывно расширяться, а товарная структура - оптимизироваться". "Китай готов идти одним путем с Россией и продолжает принимать активные меры по укреплению торговли с РФ энергоносителями, полезными ископаемыми, зерновыми культурами и другими основными товарами, расширять сотрудничество в таких развивающихся областях, как торговля услугами, цифровая экономика, "зеленая" низкоуглеродная экономика, ускорять развитие трансграничной интернет-торговли и зарубежных складов, создавать новые источники роста в таких областях, как медицина, цифровая экономика и других", - сказал посол. По его словам, Китай также готов и далее использовать такие площадки, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, китайская международная выставка импортных товаров China International Import Expo, китайская международная ярмарка торговли услугами CIFTIS и другие российско-китайские выставки для расширения сотрудничества и взаимодействия между местными органами власти и предприятиями.

https://ria.ru/20240606/zerno-1950891843.html

https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944352968.html

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экономика, технологии, россия, китай, чжан ханьхуэй, владимир путин