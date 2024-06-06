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Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.06.2024
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10:25 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/kitay-1950906424.html
Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол
Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол - РИА Новости, 06.06.2024
Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол
Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:25
2024-06-06T10:25
экономика
технологии
россия
китай
чжан ханьхуэй
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Посол подчеркнул, что недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай "безусловно, будет способствовать инвестиционному сотрудничеству между двумя странами". Чжан Ханьхуэй отметил, что в последние годы "масштабы российско-китайской торговли продолжают непрерывно расширяться, а товарная структура - оптимизироваться". "Китай готов идти одним путем с Россией и продолжает принимать активные меры по укреплению торговли с РФ энергоносителями, полезными ископаемыми, зерновыми культурами и другими основными товарами, расширять сотрудничество в таких развивающихся областях, как торговля услугами, цифровая экономика, "зеленая" низкоуглеродная экономика, ускорять развитие трансграничной интернет-торговли и зарубежных складов, создавать новые источники роста в таких областях, как медицина, цифровая экономика и других", - сказал посол. По его словам, Китай также готов и далее использовать такие площадки, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, китайская международная выставка импортных товаров China International Import Expo, китайская международная ярмарка торговли услугами CIFTIS и другие российско-китайские выставки для расширения сотрудничества и взаимодействия между местными органами власти и предприятиями.
https://ria.ru/20240606/zerno-1950891843.html
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экономика, технологии, россия, китай, чжан ханьхуэй, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Чжан Ханьхуэй, Владимир Путин
Китай принимает меры для укрепления торговли с Россией, заявил посол

Посол КНР: Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями с РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями, полезными ископаемыми и зерновыми с Россией, заявил РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Посол подчеркнул, что недавний государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай "безусловно, будет способствовать инвестиционному сотрудничеству между двумя странами". Чжан Ханьхуэй отметил, что в последние годы "масштабы российско-китайской торговли продолжают непрерывно расширяться, а товарная структура - оптимизироваться".
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Китай и Россия увеличат поставки зерна, заявил посол КНР
09:41
"Китай готов идти одним путем с Россией и продолжает принимать активные меры по укреплению торговли с РФ энергоносителями, полезными ископаемыми, зерновыми культурами и другими основными товарами, расширять сотрудничество в таких развивающихся областях, как торговля услугами, цифровая экономика, "зеленая" низкоуглеродная экономика, ускорять развитие трансграничной интернет-торговли и зарубежных складов, создавать новые источники роста в таких областях, как медицина, цифровая экономика и других", - сказал посол.
По его словам, Китай также готов и далее использовать такие площадки, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, китайская международная выставка импортных товаров China International Import Expo, китайская международная ярмарка торговли услугами CIFTIS и другие российско-китайские выставки для расширения сотрудничества и взаимодействия между местными органами власти и предприятиями.
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Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия решают проблему с платежами
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