https://ria.ru/20240606/kitay-1950864405.html

Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях

Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях - РИА Новости, 06.06.2024

Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях

Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:36

2024-06-06T05:36

2024-06-06T14:59

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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялись в среду в Пекине, Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров МИД КНР сообщил, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес". "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения", — заявил Сунь Вэйдун.

https://ria.ru/20240524/gosdep-1948233853.html

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китай

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в мире, цены на нефть, китай, украина, пекин, андрей сибига