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Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях - РИА Новости, 06.06.2024
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05:36 06.06.2024 (обновлено: 14:59 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kitay-1950864405.html
Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях
Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях - РИА Новости, 06.06.2024
Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях
Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:36
2024-06-06T14:59
в мире
цены на нефть
китай
украина
пекин
андрей сибига
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ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялись в среду в Пекине, Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. По итогам переговоров МИД КНР сообщил, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес". "Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения", — заявил Сунь Вэйдун.
https://ria.ru/20240524/gosdep-1948233853.html
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в мире, цены на нефть, китай, украина, пекин, андрей сибига
В мире, Цены на нефть, Китай, Украина, Пекин, Андрей Сибига

Китай выразил готовность развивать связи с Украиной во всех областях

© Фото : МИД УкраиныКонсультации между внешнеполитическими ведомствами Китая и Украины. 5 июня 2024 года
Консультации между внешнеполитическими ведомствами Китая и Украины. 5 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : МИД Украины
Консультации между внешнеполитическими ведомствами Китая и Украины. 5 июня 2024 года
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Китай готов развивать сотрудничество с Украиной во всех областях, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.
Консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялись в среду в Пекине, Украину представлял первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.
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По итогам переговоров МИД КНР сообщил, что "стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, а также международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес".
"Китай готов работать с Украиной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжения хорошей традиции взаимного уважения и искреннего отношения друг к другу, всегда ориентироваться на фундаментальные и долгосрочные интересы народов двух стран, содействовать обменам и сотрудничеству во всех областях, а также поддерживать и развивать китайско-украинские отношения", — заявил Сунь Вэйдун.
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В миреЦены на нефтьКитайУкраинаПекинАндрей Сибига
 
 
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