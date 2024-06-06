https://ria.ru/20240606/kiku-1950979283.html

Экс-премьер Молдавии оценил экономическую политику правительства

Экс-премьер Молдавии оценил экономическую политику правительства - РИА Новости, 06.06.2024

Экс-премьер Молдавии оценил экономическую политику правительства

Экономическая политика правительства Молдавии ведет к катастрофическим последствиям, поскольку инвесторы уже покидают страну, считает председатель партии... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:17

2024-06-06T13:17

2024-06-06T13:37

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Экономическая политика правительства Молдавии ведет к катастрофическим последствиям, поскольку инвесторы уже покидают страну, считает председатель партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику. "За последние несколько недель три крупных промышленных инвестора закрыли свои производства в Молдавии, оставив без работы в стране более 3 тысяч человек. Всё из-за деструктивной экономической и административной политики нынешнего правительства. Налоговая база государства тревожно сокращается, и на фоне сокращения денежных переводов и внешнего финансирования эти процессы будут иметь катастрофические последствия", - заявил Кику. По его словам, экспорт Молдавии за год сократился на 16,7%. Экс-премьер отметил, что в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года он снизился на 14%. Также зафиксировано снижение импорта - на 5,1% за год. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

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цены на нефть, молдавия, ион кику