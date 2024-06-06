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В "Киевпасстрансе" пожаловались на острый кадровый голод - РИА Новости, 06.06.2024
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16:40 06.06.2024 (обновлено: 16:41 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kiev-1951073832.html
В "Киевпасстрансе" пожаловались на острый кадровый голод
В "Киевпасстрансе" пожаловались на острый кадровый голод - РИА Новости, 06.06.2024
В "Киевпасстрансе" пожаловались на острый кадровый голод
Украинское коммунальное предприятие "Киевпасстранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:40
2024-06-06T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
киевский метрополитен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинское коммунальное предприятие "Киевпасстранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации, дефицит кадров достигает почти 30%. "В "Киевпасстранс" процент нехватки кадров достигает 27%. Сейчас возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в частности требуются слесари по ремонту подвижного состава и по ремонту колесных транспортных средств", - приводит текст сообщения столичное издание Bigkyiv. Уточняется, что сейчас на предприятии более полторы тысячи вакансий по разным направлениям, начиная от механиков и заканчивая монтерами путей. Кроме того, отмечается, что существует отдельная потребность в водителях категорий "Д" и "ДЕ", осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом. Как сообщало 30 мая коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", поезда в киевском метро будут курсировать с увеличенными интервалами из-за острого дефицита сотрудников - 7% штата мобилизовали в ВСУ, число мобилизованных работников подземки стремительно растет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240305/metro-1931184051.html
https://ria.ru/20240603/mobilizatsiya-1950295258.html
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в мире, украина, киев, киевский метрополитен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевский метрополитен, Вооруженные силы Украины
В "Киевпасстрансе" пожаловались на острый кадровый голод

Bigkyiv: дефицит кадров в "Киевпасстрансе" достиг 27 процентов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкТрамвай едет по улице Киева
Трамвай едет по улице Киева - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Трамвай едет по улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинское коммунальное предприятие "Киевпасстранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации, дефицит кадров достигает почти 30%.
"В "Киевпасстранс" процент нехватки кадров достигает 27%. Сейчас возник острый дефицит специалистов рабочих профессий, в частности требуются слесари по ремонту подвижного состава и по ремонту колесных транспортных средств", - приводит текст сообщения столичное издание Bigkyiv.
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Уточняется, что сейчас на предприятии более полторы тысячи вакансий по разным направлениям, начиная от механиков и заканчивая монтерами путей. Кроме того, отмечается, что существует отдельная потребность в водителях категорий "Д" и "ДЕ", осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом.
Как сообщало 30 мая коммунальное предприятие "Киевский метрополитен", поезда в киевском метро будут курсировать с увеличенными интервалами из-за острого дефицита сотрудников - 7% штата мобилизовали в ВСУ, число мобилизованных работников подземки стремительно растет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевский метрополитенВооруженные силы Украины
 
 
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