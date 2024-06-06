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Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона - РИА Новости, 06.06.2024
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09:59 06.06.2024 (обновлено: 15:22 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kherson-1950897947.html
Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона
Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона
Назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:59
2024-06-06T15:22
в мире
херсон
киев
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
владимир сальдо
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей."Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации", — отметил собеседник агентства.По его словам, ночью по разным адресам государственных учреждений произошли возгорания."Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.Подпольщик рассказал еще об одном возгорании в Херсоне — минувшей ночью российская армия нанесла удар по складу боекомплекта в недействующем строительном гипермаркете, здание "детонировало и горело сизым пламенем".Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем вооруженных сил находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные готовят город к уличным боям, ВС России все это отлично известно и при освобождении населенного пункта эти данные будут учитывать.
https://ria.ru/20240606/podpole-1950873510.html
https://ria.ru/20240603/kherson-1950083227.html
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в мире, херсон, киев, херсонская область , вооруженные силы украины, сергей лебедев, владимир сальдо
В мире, Херсон, Киев, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Владимир Сальдо
Подполье сообщило об эвакуации украинской администрации из Херсона

Подполье: украинская администрация эвакуируется из Херсона, сжигает документы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Назначенная Киевом администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.
"Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации", — отметил собеседник агентства.
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По его словам, ночью по разным адресам государственных учреждений произошли возгорания.
«
"Вероятнее всего, пожары — последний штрих в уничтожении документов. Зря стараются, у нас есть все в электронном виде", — подчеркнул Лебедев.
Подпольщик рассказал еще об одном возгорании в Херсоне — минувшей ночью российская армия нанесла удар по складу боекомплекта в недействующем строительном гипермаркете, здание "детонировало и горело сизым пламенем".
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Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем вооруженных сил находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают ВСУ.
Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, украинские военные готовят город к уличным боям, ВС России все это отлично известно и при освобождении населенного пункта эти данные будут учитывать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонКиевХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевВладимир Сальдо
 
 
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