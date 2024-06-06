https://ria.ru/20240606/kherson-1950894463.html

Подполье сообщило об ударе по Херсону

Подполье сообщило об ударе по Херсону - РИА Новости, 06.06.2024

Подполье сообщило об ударе по Херсону

Вооруженные силы России нанесли удар по складу боекомплекта в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:49

2024-06-06T09:49

2024-06-06T10:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу боекомплекта в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Шестого июня в начале третьего ночи прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло. Как оказалось, это был прилет в недействующий строительный гипермаркет", - сказал собеседник агентства.Лебедев отметил, что пораженное здание "детонировало и горело сизым пламенем". Предположительно, речь идет о складе боекомплекта.По словам собеседника агентства, к семи утра пожар еще не потушили.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность, херсон