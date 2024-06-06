https://ria.ru/20240606/kherson-1950894463.html
Подполье сообщило об ударе по Херсону
Подполье сообщило об ударе по Херсону - РИА Новости, 06.06.2024
Подполье сообщило об ударе по Херсону
Вооруженные силы России нанесли удар по складу боекомплекта в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:49
2024-06-06T09:49
2024-06-06T10:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу боекомплекта в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Шестого июня в начале третьего ночи прилетело в Херсон так, что проснулись в нескольких километрах от взрыва люди, окна хлопали, двери трясло. Как оказалось, это был прилет в недействующий строительный гипермаркет", - сказал собеседник агентства.Лебедев отметил, что пораженное здание "детонировало и горело сизым пламенем". Предположительно, речь идет о складе боекомплекта.По словам собеседника агентства, к семи утра пожар еще не потушили.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсон
Подполье сообщило об ударе по Херсону
Подполье: при ударе по Херсону произошла сильная детонация боекомплекта