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Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:33 06.06.2024 (обновлено: 10:12 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/khaynan-1950888953.html
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет - РИА Новости, 06.06.2024
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет
Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:33
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пмэф-2024
россия
дмитрий чернышенко
хайнань
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ. "В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки", - сказал Чернышенко, говоря о чартерных рейсах из России на китайский курортный остров Хайнань. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, дмитрий чернышенко, хайнань, новости - туризм
ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Чернышенко, Хайнань, Новости - Туризм
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет

Чернышенко: Россия пока не планирует запускать чартерные рейсы на Хайнань

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ.
"В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки", - сказал Чернышенко, говоря о чартерных рейсах из России на китайский курортный остров Хайнань.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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