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Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет - РИА Новости, 06.06.2024
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет
Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:33
2024-06-06T09:33
2024-06-06T10:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ. "В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки", - сказал Чернышенко, говоря о чартерных рейсах из России на китайский курортный остров Хайнань. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, хайнань, новости - туризм
ПМЭФ-2024, Россия, Дмитрий Чернышенко, Хайнань, Новости - Туризм
Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет
Чернышенко: Россия пока не планирует запускать чартерные рейсы на Хайнань