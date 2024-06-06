https://ria.ru/20240606/khaynan-1950888953.html

Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет

Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет - РИА Новости, 06.06.2024

Чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет

Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:33

2024-06-06T09:33

2024-06-06T10:12

пмэф-2024

россия

дмитрий чернышенко

хайнань

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время запускать не планируется, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках ПМЭФ. "В ближайшее время пока их нет, но есть другие партнерские авиакомпании, которые туда осуществляют перевозки", - сказал Чернышенко, говоря о чартерных рейсах из России на китайский курортный остров Хайнань. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий чернышенко, хайнань, новости - туризм