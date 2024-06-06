https://ria.ru/20240606/karikatury-1950944032.html

Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ

Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:04

2024-06-06T12:04

2024-06-06T12:36

дмитрий песков

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало талантливые.В четверг журналисты задали вопрос Пескову о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают президенту."Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", - сказал Песков.Накануне Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся.

https://ria.ru/20240329/karikatura-1936527536.html

россия

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Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, владимир путин, политика