https://ria.ru/20240606/karikatury-1950944032.html
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:04
2024-06-06T12:04
2024-06-06T12:36
дмитрий песков
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало талантливые.В четверг журналисты задали вопрос Пескову о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают президенту."Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", - сказал Песков.Накануне Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся.
https://ria.ru/20240329/karikatura-1936527536.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ab6cd86c08a9c4568fe11b09dd40c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, владимир путин, политика
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Политика
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ
Песков: карикатуры на Путина в западных СМИ однотипны и малоталантливы
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало талантливые.
В четверг журналисты задали вопрос Пескову о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают президенту.
"Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", - сказал Песков.
Накануне Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся.