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Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
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12:04 06.06.2024 (обновлено: 12:36 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/karikatury-1950944032.html
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:04
2024-06-06T12:36
дмитрий песков
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало талантливые.В четверг журналисты задали вопрос Пескову о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают президенту."Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", - сказал Песков.Накануне Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся.
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дмитрий песков, россия, владимир путин, политика
Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Политика
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры в западных СМИ

Песков: карикатуры на Путина в западных СМИ однотипны и малоталантливы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него в западных СМИ: они однотипные и мало талантливые.
В четверг журналисты задали вопрос Пескову о том, как относятся в Кремле к карикатурам на Путина в западных СМИ и почему их не показывают президенту.
"Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем", - сказал Песков.
Накануне Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе, заявив, что пусть боятся.
Обстановка у Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Дмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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