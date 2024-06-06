https://ria.ru/20240606/ivanov-1950852902.html

Замминистра обороны Иванов может получить УДО, считает адвокат

Замминистра обороны Иванов может получить УДО, считает адвокат - РИА Новости, 06.06.2024

Замминистра обороны Иванов может получить УДО, считает адвокат

Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в особо крупном взяточничестве, если его вина будет доказана, сможет за хорошее... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:04

2024-06-06T02:04

2024-06-06T05:16

происшествия

россия

тимур иванов

андрей гривцов

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отстраненный от должности замминистра обороны Тимур Иванов, который обвиняется в особо крупном взяточничестве, если его вина будет доказана, сможет за хорошее поведение и после отбытия не менее двух третей срока наказания получить условно-досрочное освобождение, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов, добавив, что до приговора суда Иванов является невиновным."Что касается самой возможности условно-досрочного освобождения для лица, осужденного по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере (именно обвинение в таком преступлении выдвинуто в отношении Иванова), то освобождение в силу положений ст. 79 УПК РФ возможно после отбытия не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление", — сказал адвокат, отвечая на вопрос агентства о возможности получения Ивановым УДО в случае признания его вины в суде.Гривцов уточнил, что решение об условно-досрочном принимает суд. Он также учитывает то, как вел себя осужденный, его отношение к учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, поощрения и взыскания, а также отношение осужденного к преступлению, его раскаяние и то, насколько он возместил причиненный ущерб.При этом адвокат отметил, что обсуждение вопроса об УДО для Иванова "носит гипотетический характер" в связи с тем, что в отношении чиновника приговор не вынесен и в законную силу не вступил. "Таким образом, он до настоящего времени в силу Конституции РФ является невиновным", — заключил защитник.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.

https://ria.ru/20240508/ivanov-1944719482.html

https://ria.ru/20240506/arest-1944040463.html

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происшествия, россия, тимур иванов, андрей гривцов