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В Херсонской области один человек ранен при обстрелах ВСУ, сообщил источник
В Херсонской области один человек ранен при обстрелах ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 06.06.2024
В Херсонской области один человек ранен при обстрелах ВСУ, сообщил источник
Один мирный житель в Алешках ранен во время украинского обстрела, за день украинская армия нанесла по левобережью Днепра 38 артиллерийских ударов, сообщил... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:28
2024-06-06T10:28
2024-06-06T12:36
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Один мирный житель в Алешках ранен во время украинского обстрела, за день украинская армия нанесла по левобережью Днепра 38 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы Киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Алешки один человек был ранен. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по области 21 артиллерийский удар. Еще 17 обстрелов были проведены ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Тополевка, Малая Лепетиха, Кардашинка, Солонцы, Подстепное, Днепряны, Нижний Рогачик.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области один человек ранен при обстрелах ВСУ, сообщил источник
Источник: ВСУ за день 38 раз обстреляли левобережье Днепра, один человек ранен