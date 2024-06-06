https://ria.ru/20240606/investor-1950851534.html

Адвокат инвестора Новака объяснил, почему тот пропустил оглашение приговора

Адвокат инвестора Новака объяснил, почему тот пропустил оглашение приговора - РИА Новости, 06.06.2024

Адвокат инвестора Новака объяснил, почему тот пропустил оглашение приговора

Немецкий инвестор BelkaCar не пришел на оглашение ему приговора в Тушинском суде Москвы из-за панической атаки, рассказал РИА Новости его адвокат Иван Гилев. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T01:45

2024-06-06T01:45

2024-06-06T01:45

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россия

швейцария

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Немецкий инвестор BelkaCar не пришел на оглашение ему приговора в Тушинском суде Москвы из-за панической атаки, рассказал РИА Новости его адвокат Иван Гилев. "Мы сегодня обратились с заявлением добровольной явкой в УИИ УФСИН России по Москве, где он стоял на учете и осуществлялся его контроль. У него произошел сбой здоровья, была онкологическая операция за 2 недели до этого. Произошла паника, дезориентация на местности и во времени, как только пришел в себя обратился в посольство Германии, после чего согласовал время с правоохранительными органами, был готов явиться еще вчера. Он является добропорядочным гражданином, с приговором не согласен. Он ожидает пока его отправят в СИЗО и по этапу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Когда Новак следовал в суд у него даже не было с собой документов, с которыми он бы мог покинуть страну. "А за два дня до оглашения приговора ему проводили медицинское обследование и снимали браслет, он самостоятельно дошел до больницы и вернулся для его обратной установки", - добавил адвокат. Сам Новак себя виновным не признает, защита, в свою очередь настаивает на отсутствии события преступления. Тушинский районный суд в понедельник назначил Новаку 5 лет колонии за хищениями с акциями каршеринга. На оглашение приговора бизнесмен не пришел, и его адвокат Константин Елфимов заявлял РИА Новости, что не смог связаться со своим клиентом. По этому же делу на 4 года в колонию был отправлен Ильнур Азмуханов. Кром того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего Бенедикта Соботки на 393 миллиона рублей. Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. Сторона защиты провела две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы. Следствие же провело экспертизу в компании ООО "Б1-Консалт", заключение которой и легло в основу обвинения.

https://ria.ru/20240605/biznesmen-1950549157.html

https://ria.ru/20240603/prigovor-1950112275.html

https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950588303.html

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германия, россия, швейцария