https://ria.ru/20240606/indoneziya-1951045828.html
Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией
Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией - РИА Новости, 06.06.2024
Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией
Важно помнить о братстве России и Индонезии, заявил РИА Новости Роми Сукарно, внук первого президента Индонезии Сукарно. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:55
2024-06-06T15:55
2024-06-06T16:28
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Важно помнить о братстве России и Индонезии, заявил РИА Новости Роми Сукарно, внук первого президента Индонезии Сукарно. В Индонезии 6 июня празднуют день рождения Сукарно, первого президента и отца-основателя страны. Именно Сукарно был тем, кто возглавил борьбу за независимость страны от колониальных захватчиков и провозгласил независимость Индонезии в 1945 году. Сукарно считал себя другом Советского Союза и приезжал в Москву четыре раза, в один из которых, в 1961 году, даже отпраздновал свой день рождения на стадионе "Лужники". "Сегодня мой народ празднует 123-й день рождения моего деда, первого президента Индонезии Сукарно. Хотя я знаю, что все жители Индонезии считают его отцом-основателем, для меня он всегда был особенным. Я верю, что его дух, его идеи неприсоединения и независимости живут и сегодня. Сукарно также выступал за братство между Россией и Индонезией, о котором также важно помнить", - отметил внук первого президента Индонезии, подчеркнув, что для него Сукарно является единственной в своем роде фигурой. В 1956 году первый президент Индонезии нанес визит в СССР, благодаря помощи которого страна в Юго-Восточной Азии обрела свою независимость. Близость Индонезии и Советского Союза во времена Сукарно была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно странами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия", стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов. Двадцать восьмого декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники. Уже в наши дни в московском парке Музеон планируется поставить памятник первому индонезийскому лидеру.
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
https://ria.ru/20231030/indoneziya-1906070899.html
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в мире, индонезия, россия, москва
В мире, Индонезия, Россия, Москва
Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией
Внук первого президента Индонезии призвал помнить о роли России в истории страны
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Важно помнить о братстве России и Индонезии, заявил РИА Новости Роми Сукарно, внук первого президента Индонезии Сукарно.
В Индонезии 6 июня празднуют день рождения Сукарно, первого президента и отца-основателя страны. Именно Сукарно был тем, кто возглавил борьбу за независимость страны от колониальных захватчиков и провозгласил независимость Индонезии в 1945 году. Сукарно считал себя другом Советского Союза и приезжал в Москву
четыре раза, в один из которых, в 1961 году, даже отпраздновал свой день рождения на стадионе "Лужники".
"Сегодня мой народ празднует 123-й день рождения моего деда, первого президента Индонезии Сукарно. Хотя я знаю, что все жители Индонезии считают его отцом-основателем, для меня он всегда был особенным. Я верю, что его дух, его идеи неприсоединения и независимости живут и сегодня. Сукарно также выступал за братство между Россией и Индонезией, о котором также важно помнить", - отметил внук первого президента Индонезии, подчеркнув, что для него Сукарно является единственной в своем роде фигурой.
В 1956 году первый президент Индонезии нанес визит в СССР
, благодаря помощи которого страна в Юго-Восточной Азии
обрела свою независимость.
Близость Индонезии и Советского Союза во времена Сукарно была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно странами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия", стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте
, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов.
Двадцать восьмого декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники.
Уже в наши дни в московском парке Музеон планируется поставить памятник первому индонезийскому лидеру.