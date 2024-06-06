https://ria.ru/20240606/indoneziya-1951045828.html

Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией

Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией - РИА Новости, 06.06.2024

Внук первого президента Индонезии заявил о братских отношениях с Россией

Важно помнить о братстве России и Индонезии, заявил РИА Новости Роми Сукарно, внук первого президента Индонезии Сукарно. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:55

2024-06-06T15:55

2024-06-06T16:28

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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Важно помнить о братстве России и Индонезии, заявил РИА Новости Роми Сукарно, внук первого президента Индонезии Сукарно. В Индонезии 6 июня празднуют день рождения Сукарно, первого президента и отца-основателя страны. Именно Сукарно был тем, кто возглавил борьбу за независимость страны от колониальных захватчиков и провозгласил независимость Индонезии в 1945 году. Сукарно считал себя другом Советского Союза и приезжал в Москву четыре раза, в один из которых, в 1961 году, даже отпраздновал свой день рождения на стадионе "Лужники". "Сегодня мой народ празднует 123-й день рождения моего деда, первого президента Индонезии Сукарно. Хотя я знаю, что все жители Индонезии считают его отцом-основателем, для меня он всегда был особенным. Я верю, что его дух, его идеи неприсоединения и независимости живут и сегодня. Сукарно также выступал за братство между Россией и Индонезией, о котором также важно помнить", - отметил внук первого президента Индонезии, подчеркнув, что для него Сукарно является единственной в своем роде фигурой. В 1956 году первый президент Индонезии нанес визит в СССР, благодаря помощи которого страна в Юго-Восточной Азии обрела свою независимость. Близость Индонезии и Советского Союза во времена Сукарно была отмечена усилением сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и оборонной сферах. Совместно странами были построены больница Дружбы (Rumah Sakit Persahabatan), отель "Индонезия", стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, а также несколько дорог, мостов, сталелитейных заводов, аэропортов и других объектов. Двадцать восьмого декабря 1960 года Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, и в начале 1962 года началась ее непрерывная поставка Индонезию. За короткое время вооруженные силы Индонезии окрепли, были оснащены рядом подводных лодок, истребителей и другой военной техники. Уже в наши дни в московском парке Музеон планируется поставить памятник первому индонезийскому лидеру.

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

https://ria.ru/20231030/indoneziya-1906070899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, россия, москва