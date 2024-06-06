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Избранный президент Индонезии высказался о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024
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14:20 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/indoneziya-1951003648.html
Избранный президент Индонезии высказался о саммите в Швейцарии
Избранный президент Индонезии высказался о саммите в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024
Избранный президент Индонезии высказался о саммите в Швейцарии
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что пока не принял приглашение Владимира Зеленского на "мирный саммит" в Швейцарии, добавив, что считает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:20
2024-06-06T14:20
в мире
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
прабово субианто
джоко видодо
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что пока не принял приглашение Владимира Зеленского на "мирный саммит" в Швейцарии, добавив, что считает важным участие РФ в подобных конференциях. По данным индонезийского агентства ANTARA, в четверг Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла", который прошел в Сингапуре в минувшие выходные. По словам избранного президента, встреча на полях форума произошла "по личной просьбе Зеленского". Во время встречи Зеленский также пригласил Субианто принять участие в "саммите мира" по Украине, который пройдет в Швейцарии. Однако, по словам избранного президента, он пока не смог принять приглашение, так как его необходимо обсудить с действующим президентом Индонезии Видодо, министром иностранных дел страны Ретно Марсуди и другими заинтересованными лицами. "Нам еще предстоит обсудить окончательную позицию Индонезии относительно того, будем мы присутствовать или нет. Потому что многие страны могут почувствовать, что на мирном саммите должны присутствовать все заинтересованные стороны, особенно должна присутствовать Россия", - заключил избранный президент. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html
https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950932517.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, прабово субианто, джоко видодо
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Прабово Субианто, Джоко Видодо
Избранный президент Индонезии высказался о саммите в Швейцарии

Субианто: на саммите в Швейцарии должны присутствовать все стороны, особенно РФ

© AP Photo / Vincent ThianПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что пока не принял приглашение Владимира Зеленского на "мирный саммит" в Швейцарии, добавив, что считает важным участие РФ в подобных конференциях.
По данным индонезийского агентства ANTARA, в четверг Субианто доложил действующему президенту Индонезии Джоко Видодо о своей встрече с Зеленским на форуме "Диалог Шангри-Ла", который прошел в Сингапуре в минувшие выходные.
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По словам избранного президента, встреча на полях форума произошла "по личной просьбе Зеленского". Во время встречи Зеленский также пригласил Субианто принять участие в "саммите мира" по Украине, который пройдет в Швейцарии. Однако, по словам избранного президента, он пока не смог принять приглашение, так как его необходимо обсудить с действующим президентом Индонезии Видодо, министром иностранных дел страны Ретно Марсуди и другими заинтересованными лицами.
"Нам еще предстоит обсудить окончательную позицию Индонезии относительно того, будем мы присутствовать или нет. Потому что многие страны могут почувствовать, что на мирном саммите должны присутствовать все заинтересованные стороны, особенно должна присутствовать Россия", - заключил избранный президент.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
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В миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийПрабово СубиантоДжоко Видодо
 
 
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