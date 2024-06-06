https://ria.ru/20240606/importozameschenie-1951019488.html

В "Иннопрактике" рассказали о механизме импортозамещения

В "Иннопрактике" рассказали о механизме импортозамещения - РИА Новости, 06.06.2024

В "Иннопрактике" рассказали о механизме импортозамещения

Разработанный на базе "Иннопрактики" механизм экономически обоснованного импортозамещения позволил разместить среди отечественных предприятий заказ на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:58

2024-06-06T14:58

2024-06-06T14:58

экономика

технологии

россия

иннопрактика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951002216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd57b46313332bf52475a6188d523e4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Разработанный на базе "Иннопрактики" механизм экономически обоснованного импортозамещения позволил разместить среди отечественных предприятий заказ на производство технической продукции, которая раньше приобреталась за рубежом, на 86 миллиардов рублей, в проработке находятся заказы еще на 327 миллиардов рублей, рассказала генеральный директор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова, выступая на сессии ПМЭФ "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета". Тихонова рассказала о действующем комплексном механизме поддержки инноваций. Он обеспечивает координацию всех критически важных участников ускоренного технологического развития России: корпораций-заказчиков, предприятий-производителей, государственных институтов, а также созданного на базе "Иннопрактики" координационно-инжинирингового цента. "Сейчас в рамках работы 16 координационных советов с корпорациями-заказчиками реализуется 180 проектов по внедрению новых российских технических и технологических решений, которые ранее поставлялись зарубежными производителями. Перенесен из-за рубежа и размещен на российских предприятиях заказ на инновационную техническую продукцию на сумму более 86 миллиардов рублей и в проработке перенос заказа еще на 327 миллиардов рублей", - сообщила Тихонова. В рамках этого механизма создана сеть координационных советов, куда, по ее словам, входят представители корпораций - заказчиков, производителей и экспертов. Это позволяет унифицировать большой объем технологических заказов в отдельно взятой отрасли. При этом заказчик может получить готовую продукцию, не вкладываясь в НИОКР: при большом консолидированном спросе со стороны корпораций производители готовы заниматься разработками сами. При этом вовлечение корпораций-заказчиков происходит на каждом этапе решения проблемы: от постановки задачи, промежуточных этапов приемки до опытной эксплуатации. "Это обеспечивает соответствие разработок реальным запросам заказчиков", - подчеркнула Тихонова. В координационные советы, по ее словам, в интересах российских корпораций сейчас уже вовлечено более 360 отечественных производственных предприятий. Механизм предполагает и финансовую поддержку. "Важную роль в этом механизме играет созданный при поддержке правительства РФ грантовый оператор доращивания проектов", - рассказала глава "Иннопрактики". "Программа доращивания пользуется колоссальным спросом: участниками уже стали 35 крупнейших российских корпораций. За два года проведено четыре конкурсных отбора, собрано 335 заявок на 48 миллиардов рублей, поддержано 72 заявки на 12,2 миллиарда рублей, и при этом объем подверженного спроса со стороны корпораций на эту меру, а значит, и на разрабатываемые получателями грантов продукты, превышает 354 миллиарда рублей. То есть программу необходимо расширять", - заявила Тихонова. Описанный механизм отличается от существующих мер поддержки и тем, что позволяет не только предоставить средства корпорациям для быстрого решения технологической проблемы или производителям, имеющим компетенции в разработке каких-то инновационных продуктов, но дает производителям и корпорациям возможность работать вместе, подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231013/pribory-1902415155.html

https://ria.ru/20231213/importozameschenie-1915599048.html

https://ria.ru/20231105/vvp-1907601074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, иннопрактика