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Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/import-1951090612.html
Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов
Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.06.2024
Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов
Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:22
2024-06-06T17:22
пмэф-2024
экономика
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в том числе совместно бизнесом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минпромторга Антон Алиханов. При этом Алиханов отметил, что Минпромторг выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. "Мы исходим из того, что, возможно, в этом году порядка 600 товарных позиций мы будем исключать из этого списка. Мы с ним очень аккуратно работаем, но понимаем, что появляются наши собственные производители и потребность в отдельных группах товаров в этом списке параллельного импорта уже не требуется. Поэтому будем его администрировать, так же чутко взаимодействовать с бизнесом, как это было раньше", - сказал он, комментируя тему параллельного импорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/import-1951078600.html
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экономика, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов

Минпромторг: порядка 600 товаров могут исключить из списка параллельного импорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в том числе совместно бизнесом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минпромторга Антон Алиханов.
При этом Алиханов отметил, что Минпромторг выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня.
ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Вчера, 16:47
«
"Мы исходим из того, что, возможно, в этом году порядка 600 товарных позиций мы будем исключать из этого списка. Мы с ним очень аккуратно работаем, но понимаем, что появляются наши собственные производители и потребность в отдельных группах товаров в этом списке параллельного импорта уже не требуется. Поэтому будем его администрировать, так же чутко взаимодействовать с бизнесом, как это было раньше", - сказал он, комментируя тему параллельного импорта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министерство промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Утверждены изменения в перечне продукции для параллельного импорта
9 февраля, 00:10
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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