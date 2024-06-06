https://ria.ru/20240606/import-1951090612.html

Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов

Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов - РИА Новости, 06.06.2024

Из параллельного импорта могут исключить около 600 позиций, заявил Алиханов

Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:22

2024-06-06T17:22

2024-06-06T17:22

пмэф-2024

экономика

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешенной к параллельному импорту, уже в этом году, ведется соответствующая работа, в том числе совместно бизнесом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минпромторга Антон Алиханов. При этом Алиханов отметил, что Минпромторг выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. "Мы исходим из того, что, возможно, в этом году порядка 600 товарных позиций мы будем исключать из этого списка. Мы с ним очень аккуратно работаем, но понимаем, что появляются наши собственные производители и потребность в отдельных группах товаров в этом списке параллельного импорта уже не требуется. Поэтому будем его администрировать, так же чутко взаимодействовать с бизнесом, как это было раньше", - сказал он, комментируя тему параллельного импорта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/import-1951078600.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)