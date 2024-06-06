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Минпромторг выступил за продление параллельного импорта - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:47 06.06.2024 (обновлено: 16:56 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/import-1951078600.html
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта - РИА Новости, 06.06.2024
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:47
2024-06-06T16:56
пмэф-2024
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов."Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта

Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Антон Алиханов
 
 
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