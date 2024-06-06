https://ria.ru/20240606/import-1951078600.html

Минпромторг выступил за продление параллельного импорта

Минпромторг выступил за продление параллельного импорта - РИА Новости, 06.06.2024

Минпромторг выступил за продление параллельного импорта

Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:47

2024-06-06T16:47

2024-06-06T16:56

пмэф-2024

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов."Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/pmef-1951081696.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов