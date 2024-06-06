https://ria.ru/20240606/import-1951078600.html
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта - РИА Новости, 06.06.2024
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:47
2024-06-06T16:47
2024-06-06T16:56
пмэф-2024
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов."Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/pmef-1951081696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта
Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"Наше министерство выступает принципиально за его продление на 25-й год, но строго с условием его дальнейшего сокращения. Вы знаете, что он принимался с определенными целями стимулирования импорта, сохранения доступа к технологиям, к определенным группам товаров, и до настоящего дня он только расширялся. Сейчас было его небольшое сокращение", - рассказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.