https://ria.ru/20240606/ii-1951024370.html

"Сколково" и ДОМ.РФ займутся развитием ИИ для строительной отрасли

"Сколково" и ДОМ.РФ займутся развитием ИИ для строительной отрасли - РИА Новости, 06.06.2024

"Сколково" и ДОМ.РФ займутся развитием ИИ для строительной отрасли

Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на ПМЭФ подписали соглашение о партнерстве, сообщает пресс-служба фонда. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:06

2024-06-06T15:06

2024-06-06T15:06

пмэф-2024

технологии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) и институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ на ПМЭФ подписали соглашение о партнерстве, сообщает пресс-служба фонда. Данное сотрудничество предполагает осуществление научной и исследовательской деятельности в строительной отрасли, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта и информационного моделирования на базе партнерского центра "Сколково" - "Цифровые технологии". Также планируется реализация совместных проектов по исследованию цифровизации девелоперско-строительных компаний, поиску технологических стартапов и их пилотированию в рамках акселератора BUILD UP от "Сколково". В рамках сотрудничества дочерняя компания ДОМ.РФ - "Цифровые технологии" - получит статус участника "Сколково" и будет заниматься научно-исследовательской деятельностью с использованием ресурсов "Сколково", на территории которого будет размещен Центр НИОКР. "“Сколково” является одним из главных центров компетенций развития искусственного интеллекта в России и оператором федерального проекта внедрения пилотных ИИ-решений в реальном секторе экономики. В 2024 году на интеграцию ИИ-проектов “Сколково” направит более 550 миллионов рублей, в том числе на апробацию перспективных технологий в строительном секторе и ЖКХ. Наиболее эффективные разработки сколковских стартапов будут отобраны нами совместно с ДОМ.РФ для внедрения и последующего масштабирования на всю страну", – приводит пресс-служба слова председателя правления Фонда "Сколково" Сергея Перова. Отмечается, что одной из задач работы R&D-центра на площадке "Сколково" станет развитие технологий искусственного интеллекта и внедрение их в строительную отрасль. Масштабирование решений в области ИИ – приоритет федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика". В свою очередь, замгенерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко заявил, что интеграция ДОМ.РФ в экосистему “Сколково” поможет в реализации стратегии цифровой трансформации строительной отрасли, которая охватывает не только создание современных цифровых сервисов для граждан, бизнеса и государства, но и предполагает внедрение инноваций в производственные процессы. "Сотрудничество со “Сколково” позволит найти принципиально новые подходы к повышению эффективности работы и производительности труда в отрасли", – сказал Федорко. В пресс-службе отметили, что на базе ДОМ.РФ уже запущены такие проекты, как портал ИИ-помощников для сотрудников компании, чат-бот для клиентов в мобильном приложении банка, а также алгоритмы на базе искусственного интеллекта для проверки банковских платежных документов. "Развитие и внедрение технологий ИИ – одна из задач при реализации национальных целей, поставленных президентом. ДОМ.РФ в прошлом году создал собственную ИИ-лабораторию, где уже запущен ряд прикладных решений для бизнес-процессов компании, а также ведется разработка новейших продуктов для строительства и банковского сектора. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество со “Сколково” позволит масштабировать такую работу. В ближайшие два года размер наших инвестиций в том числе в R&D-центр по цифровизации и искусственному интеллекту составит более 1 миллиарда рублей", – приводит пресс-служба слова управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николая Козака. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231129/cyberday-1912703136.html

https://ria.ru/20240408/forum-1938632255.html

https://ria.ru/20240404/ii-proekty-1937787574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, сергей перов, сколково, ии, вэб.рф (вэб), искусственный интеллект (ии), пмэф