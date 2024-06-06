Минфин внедрит в бюджетный процесс ИИ-агента
Минфин внедрит в бюджетный процесс ИИ-агента на базе GigaChat
© iStock.com / Arkadiusz WargułaЭкран компьютера
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
Экран компьютера . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сбербанк вместе с Минфином РФ на базе своей нейросети GigaChat разрабатывает ИИ-агента для оптимизации бюджетного процесса, его пилотное внедрение запланировано в ближайшем бюджетном цикле, сообщила пресс-служба банка на ПМЭФ.
"Сбер" совместно с министерством финансов РФ разработал первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле", - говорится в сообщении.
Поясняется, что ИИ-агент будет интегрирован в систему "Электронный бюджет". Эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и применять навыки работы с большими языковыми моделями при изменении структуры и статей бюджета госпрограмм. Внедрение такого решения позволит сократить сроки обработки запросов, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач.
"В госуправлении перспективы применения AI колоссальны. Новый AI-агент, которого мы разрабатываем в партнерстве с Минфином на базе GigaChat, окажет огромное содействие бюджетному процессу. Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении", - приводит пресс-служба комментарий главы банка Германа Грефа.
По словам министра финансов Антона Силуанова, искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для финансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. "Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком", - заключил он.
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