https://ria.ru/20240606/ii-1950890023.html

Минфин внедрит в бюджетный процесс ИИ-агента

Минфин внедрит в бюджетный процесс ИИ-агента - РИА Новости, 06.06.2024

Минфин внедрит в бюджетный процесс ИИ-агента

Сбербанк вместе с Минфином РФ на базе своей нейросети GigaChat разрабатывает ИИ-агента для оптимизации бюджетного процесса, его пилотное внедрение запланировано РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:35

2024-06-06T09:35

2024-06-06T12:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сбербанк вместе с Минфином РФ на базе своей нейросети GigaChat разрабатывает ИИ-агента для оптимизации бюджетного процесса, его пилотное внедрение запланировано в ближайшем бюджетном цикле, сообщила пресс-служба банка на ПМЭФ. "Сбер" совместно с министерством финансов РФ разработал первого AI-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле", - говорится в сообщении. Поясняется, что ИИ-агент будет интегрирован в систему "Электронный бюджет". Эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и применять навыки работы с большими языковыми моделями при изменении структуры и статей бюджета госпрограмм. Внедрение такого решения позволит сократить сроки обработки запросов, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач. "В госуправлении перспективы применения AI колоссальны. Новый AI-агент, которого мы разрабатываем в партнерстве с Минфином на базе GigaChat, окажет огромное содействие бюджетному процессу. Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении", - приводит пресс-служба комментарий главы банка Германа Грефа. По словам министра финансов Антона Силуанова, искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для финансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. "Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком", - заключил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

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экономика, технологии, россия, герман греф, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии, сбер