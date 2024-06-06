https://ria.ru/20240606/gusakov-1951039282.html

Гусаков: около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ — с участием РЭЦ

Гусаков: около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ — с участием РЭЦ - РИА Новости, 06.06.2024

Гусаков: около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ — с участием РЭЦ

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в том числе отвечая на запросы бизнеса, оказывает всестороннюю помощь компаниям, которые отправляют продукцию РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:38

2024-06-06T15:38

2024-06-06T15:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в том числе отвечая на запросы бизнеса, оказывает всестороннюю помощь компаниям, которые отправляют продукцию в ОАЭ, на сегодняшний день около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ проходит при участии РЭЦ, рассказал на полях ПМЭФ-2024 старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков."Россия давно и активно развивает взаимодействие со странами арабского мира, и ОАЭ - один из важных партнеров в области торгово-экономического сотрудничества, товарооборот с которым растет уже не первый год. В 2023 году товарооборот увеличился на 14% год к году и составил 10,2 миллиарда долларов. При этом на сегодняшний день около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ проходит при участии Российского экспортного центра", - сказал Гусаков в ходе сессии "Бизнес диалог: Россия-ОАЭ".В сессии также принял участие министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Аблулла Аль-Марри. А также: председатель Торгово-промышленной палаты Шарджи Абдалла Султан Аль Оваис, генеральный директор кластера свободных экономических зон AD Ports Group Абдулла Аль-Хамели, председатель правления концерна "РУСИЧ" Александр Ванчура, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, режиссер-постановщик, а также художественный руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай. Модератором дискуссии выступил председатель Российско-Эмиратского делового совета, член правления АО "Росгео" Сергей Горьков.Отвечая на запросы бизнеса, Российский экспортный центр оказывает всестороннюю помощь компаниям, которые отправляют продукцию в ОАЭ. В прошлом году в части нефинансовой поддержки оказано 1225 услуг 697 экспортерам в области бизнес-мэтчинга, информационной поддержки, консалтинга и поддержки экспортных поставок в виде компенсации части затрат на транспортировку продукции, сертификацию продукции АПК и оформления сертификатов свободной торговли. Всего общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиарда долларов.В первом квартале 2024 года поддержку Группы РЭЦ получили 203 экспортера, осуществляющие экспорт продукции агропромышленного и лесопромышленного комплекса, химической, легкой, фармацевтической и косметической промышленности, а также машиностроительной и металлургической отрасли. Российские компании участвуют в крупнейших выставках в ОАЭ, где РЭЦ организует национальные экспозиции. В том числе это такие крупные площадки, как Wetex, ADIPEC и Gulfood, и каждый раз стенды Made in Russia вызывают большой интерес у посетителей и потенциальных партнеров, с которыми РЭЦ организует деловые переговоры.Гусаков отметил роль Объединенных Арабских Эмиратов как регионального центра для сотрудничества - российские промышленные компании уже не первый год активно используют рынок Эмиратов для торговли с соседними странами. В этой связи и российский ИТ-сектор, и компании из креативной индустрии, образования, туризма проводят большую работу, в том числе используя механизмы государственной поддержки, по установлению прочного и взаимовыгодного сотрудничества с ближневосточными партнерами."Я уверен, что потенциал торгово-экономических отношений двух стран далеко не исчерпан, и товарооборот, и прямые иностранные инвестиции между нашими странами продолжат расти. В том числе благодаря поддержке государства и Российского экспортного центра", - заключил Гусаков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950757567.html

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Алёна Пава

экономика, оаэ, россия, фонд развития интернет-инициатив, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), поддержка, поддержка бизнеса