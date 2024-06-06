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Греф заявил, что стоимость технологий ИИ радикально упадет - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:01 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gref-1951020660.html
Греф заявил, что стоимость технологий ИИ радикально упадет
Греф заявил, что стоимость технологий ИИ радикально упадет - РИА Новости, 06.06.2024
Греф заявил, что стоимость технологий ИИ радикально упадет
Стоимость решений на базе искусственного интеллекта в ближайшие годы радикально упадет, сейчас они очень дорогие и получать от них экономический эффект очень... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:01
2024-06-06T15:01
пмэф-2024
экономика
технологии
герман греф
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Стоимость решений на базе искусственного интеллекта в ближайшие годы радикально упадет, сейчас они очень дорогие и получать от них экономический эффект очень тяжело, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Я думаю, что в течение ближайших нескольких лет стоимость искусственного интеллекта радикально упадет, цена снизится в несколько раз, я думаю. Но он станет значительно более зрелым", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. Банкир пояснил, что сами модели искусственного интеллекта сегодня очень дорогие. "И монетизировать, допустим, современные генеративные модели на основе больших лингвистических моделей чрезвычайно тяжело", - отметил Греф. По его мнению, в ближайшие пять-десять лет будут радикальные изменения как качества искусственного интеллекта, так и качества услуг, которые оказываются с его помощью и, соответственно, стоимости этих услуг. Ранее в июне первый зампред правления банка Александр Ведяхин говорил РИА Новости, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились, финансовый возврат возможен через достаточно длительное время. При этом он пояснял, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только большие языковые модели. Те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль. "Сбер", по его словам, уже наблюдает положительную динамику по отдаче от инвестиций в AI. В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас - 8 рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html
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экономика, технологии, герман греф, сбер
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Герман Греф, Сбер
Греф заявил, что стоимость технологий ИИ радикально упадет

Греф: стоимость решений на базе ИИ радикально упадет в ближайшие годы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Герман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Герман Греф . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Стоимость решений на базе искусственного интеллекта в ближайшие годы радикально упадет, сейчас они очень дорогие и получать от них экономический эффект очень тяжело, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Я думаю, что в течение ближайших нескольких лет стоимость искусственного интеллекта радикально упадет, цена снизится в несколько раз, я думаю. Но он станет значительно более зрелым", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
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В Сбербанке оценили, насколько Россия отстает от лидеров в сфере ИИ
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Банкир пояснил, что сами модели искусственного интеллекта сегодня очень дорогие. "И монетизировать, допустим, современные генеративные модели на основе больших лингвистических моделей чрезвычайно тяжело", - отметил Греф.
По его мнению, в ближайшие пять-десять лет будут радикальные изменения как качества искусственного интеллекта, так и качества услуг, которые оказываются с его помощью и, соответственно, стоимости этих услуг.
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Ранее в июне первый зампред правления банка Александр Ведяхин говорил РИА Новости, что нейросети GigaChat и Kandinsky пока не окупились, финансовый возврат возможен через достаточно длительное время.
При этом он пояснял, что искусственный интеллект гораздо шире, чем только большие языковые модели. Те технологии искусственного интеллекта, которые уже хорошо опробованы и используются достаточно часто, приносят значительную прибыль. "Сбер", по его словам, уже наблюдает положительную динамику по отдаче от инвестиций в AI. В 2023 году каждый рубль, инвестированный в искусственный интеллект, приносил примерно 7 рублей, а сейчас - 8 рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Вчера, 06:16
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииГерман ГрефСбер
 
 
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