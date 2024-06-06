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Греф заявил об исторически низкой безработице в России
Греф заявил об исторически низкой безработице в России - РИА Новости, 06.06.2024
Греф заявил об исторически низкой безработице в России
Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:42
2024-06-06T14:42
2024-06-06T14:42
пмэф-2024
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее время - временем работника, а не работодателя, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Греф добавил, что сегодня на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке. Это и разогревает уровень заработных плат, поскольку компании соревнуются за привлечение сотрудника. "Мы находимся ровно в таких же условиях, может быть, нам немного попроще, потому что все-таки мы являемся привилегированным работодателем. ...Люди к нам идут с большей охотой, чем в целый ряд других компаний. Но в целом мы эту проблему ощущаем, конечно", - заключил глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф заявил об исторически низкой безработице в России
Греф оценил ситуацию на ранке труда: сейчас время работника, а не работодателя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости.
Россия столкнулась с исторически низкой безработицей: на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке, что делает сегодняшнее время - временем работника, а не работодателя, считает
глава Сбербанка Герман Греф.
«
"Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Греф добавил, что сегодня на каждого квалифицированного работника есть минимум девять вакансий на рынке. Это и разогревает уровень заработных плат, поскольку компании соревнуются за привлечение сотрудника.
"Мы находимся ровно в таких же условиях, может быть, нам немного попроще, потому что все-таки мы являемся привилегированным работодателем. ...Люди к нам идут с большей охотой, чем в целый ряд других компаний. Но в целом мы эту проблему ощущаем, конечно", - заключил глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.