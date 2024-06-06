https://ria.ru/20240606/granitsy-1950946533.html

В Польше предложили стрелять на поражение по нелегальным мигрантам

В Польше предложили стрелять на поражение по нелегальным мигрантам - РИА Новости, 06.06.2024

В Польше предложили стрелять на поражение по нелегальным мигрантам

Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" предлагает стрелять на поражение по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией, заявил на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:24

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польша

в мире

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ВАРШАВА, 6 июн - РИА Новости. Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" предлагает стрелять на поражение по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией, заявил на пресс-конференции депутат сейма от "Конфедерации" Конрад Беркович. Ранее скандал в Польше вызвали опубликованные польскими средствами массовой информации кадры с закованными в наручники военнослужащими, которых задержали за стрельбу по пытающимся нелегально пересечь польско-белорусскую границу. "Достаточно было бы одного удачного выстрела, ранившего мигранта, который атакует польского солдата, и проблема бы закончилась. Потому, что пошел бы сигнал, что нельзя атаковать польского солдата, ибо это грозит утратой здоровья или жизни", - сказал Беркович. "Так надо подходить к этому вопросу", - добавил он. О случаях арестов солдат написал портал Onet, озаглавивший публикацию "Польские солдаты в наручниках на белорусской границе. Армия кипит". При этом события, о которых идет речь, произошли еще в конце марта - начале апреля, однако ранее происходящее тщательно скрывалось. По данным портала, инцидент произошел возле Дубиче-Церкевене, где позже, в конце мая, один из нелегалов нанес солдату тяжелое колотое ранение в живот. Как уточняет портал, когда мигранты перешли границу, а выстрелы в воздух их не остановили, бойцы 1-й Варшавской бронетанковой бригады в целях самообороны начали стрелять по земле, часть из 43 выпущенных пуль попала в изгородь. Onet также приводит слова солдата, утверждающего, что "троих парней из роты увезли в наручниках, как бандитов", в отношении двоих из них были возбуждены дела, и они были освобождены из-под стражи, лишь когда друзья из батальона собрали деньги на адвоката. Собеседник портала обвинил командиров в том, что они не заинтересованы в помощи солдатам. Как подтвердили в минобороны, военнослужащим предъявлены обвинения в создании угрозы жизни и здоровью людей и превышения полномочий. Они были отстранены от исполнения своих обязанностей. Им грозит до трех лет лишения свободы. При этом глава ведомства осудил происходящее. В минобороны отметили, что командиры не запрещают применять огнестрельное оружие солдатам, которые только за май произвели более 700 предупредительных выстрелов. Военнослужащие, отправляемые на границу, проходят дополнительную подготовку по специфике действий в приграничной зоне. На данный момент там несут службу более 6 тысяч военных.

https://ria.ru/20240604/polsha-1950335851.html

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https://ria.ru/20240606/polsha-1950898359.html

https://ria.ru/20240605/polsha-1950592959.html

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белоруссия, польша, в мире