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В суд поступило дело украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 06.06.2024
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22:58 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gordon-1951180352.html
В суд поступило дело украинского журналиста Гордона*
В суд поступило дело украинского журналиста Гордона* - РИА Новости, 06.06.2024
В суд поступило дело украинского журналиста Гордона*
Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах РФ поступило во Второй западный окружной РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T22:58
2024-06-06T22:58
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах РФ поступило во Второй западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщается в электронной базе инстанции. &quot;Зарегистрировано уголовное дело в отношении Гордона* Дмитрия Ильича&quot;, - сказано в картотеке.Там отмечается, что уголовное дело поступило сегодня. Дата рассмотрения не назначена. Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Гордона*. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны). По версии следствия, в марте 2022 года Гордон разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину. Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей. Гордон скрывается от следствия, в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20240531/reestr-1949791529.html
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россия, украина, сша, гордон, youtube
Россия, Украина, США, Гордон, YouTube
В суд поступило дело украинского журналиста Гордона*

Дело украинского журналиста Гордона поступило в суд для заочного рассмотрения

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон*
Дмитрий Гордон* - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона* о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах РФ поступило во Второй западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщается в электронной базе инстанции.
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"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Гордона* Дмитрия Ильича", - сказано в картотеке.

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Там отмечается, что уголовное дело поступило сегодня. Дата рассмотрения не назначена.
Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Гордона*. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
По версии следствия, в марте 2022 года Гордон разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину.
Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей.
Гордон скрывается от следствия, в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.
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