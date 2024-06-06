https://ria.ru/20240606/golod-1951036400.html
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом - РИА Новости, 06.06.2024
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:30
2024-06-06T15:30
2024-06-06T15:30
пмэф-2024
россия
тамбовская область
мичуринск
максим егоров
сергей лавров
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878248691_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_748accd443d0c7b8fd9a5164fd046226.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска. "Предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом. Ранее эту инициативу поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров, а также ряд глав субъектов России. Центр может быть создан на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска", - написал Егоров. Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий. "Поставка странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам – безусловно, процесс важный и нужный. Однако, уверен, что также необходимо обмениваться опытом, тем более что в этом смысле странам есть что предложить и друг другу, и тем, кто нуждается в помощи", - добавил Егоров. Ещё одним важным направлением работы станут образовательные программы для российских и зарубежных студентов, отметил Егоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
https://ria.ru/20240605/tamozhnya-1950633299.html
россия
тамбовская область
мичуринск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878248691_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_0e95330d2fd9db24dc25c6d07bc917b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тамбовская область, мичуринск, максим егоров, сергей лавров, брикс, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Тамбовская область, Мичуринск, Максим Егоров, Сергей Лавров, БРИКС, Экономика
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом
Егоров предложил создать Международный центр продовольственной безопасности