https://ria.ru/20240606/golod-1951036400.html

Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом

Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом - РИА Новости, 06.06.2024

Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:30

2024-06-06T15:30

2024-06-06T15:30

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска. "Предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом. Ранее эту инициативу поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров, а также ряд глав субъектов России. Центр может быть создан на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска", - написал Егоров. Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий. "Поставка странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам – безусловно, процесс важный и нужный. Однако, уверен, что также необходимо обмениваться опытом, тем более что в этом смысле странам есть что предложить и друг другу, и тем, кто нуждается в помощи", - добавил Егоров. Ещё одним важным направлением работы станут образовательные программы для российских и зарубежных студентов, отметил Егоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html

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россия, тамбовская область, мичуринск, максим егоров, сергей лавров, брикс, экономика