Рейтинг@Mail.ru
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:30 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/golod-1951036400.html
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом - РИА Новости, 06.06.2024
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:30
2024-06-06T15:30
пмэф-2024
россия
тамбовская область
мичуринск
максим егоров
сергей лавров
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878248691_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_748accd443d0c7b8fd9a5164fd046226.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска. "Предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом. Ранее эту инициативу поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров, а также ряд глав субъектов России. Центр может быть создан на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска", - написал Егоров. Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий. "Поставка странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам – безусловно, процесс важный и нужный. Однако, уверен, что также необходимо обмениваться опытом, тем более что в этом смысле странам есть что предложить и друг другу, и тем, кто нуждается в помощи", - добавил Егоров. Ещё одним важным направлением работы станут образовательные программы для российских и зарубежных студентов, отметил Егоров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/lama-1950946927.html
https://ria.ru/20240605/tamozhnya-1950633299.html
россия
тамбовская область
мичуринск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878248691_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_0e95330d2fd9db24dc25c6d07bc917b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тамбовская область, мичуринск, максим егоров, сергей лавров, брикс, экономика
ПМЭФ-2024, Россия, Тамбовская область, Мичуринск, Максим Егоров, Сергей Лавров, БРИКС, Экономика
Тамбовский губернатор предложил создать центр по борьбе с голодом

Егоров предложил создать Международный центр продовольственной безопасности

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём Telegram-канале сообщил, что на сессии ПМЭФ-2024 предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска.
«
"Предложил создать Международный центр продовольственной безопасности и борьбы с голодом. Ранее эту инициативу поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров, а также ряд глав субъектов России. Центр может быть создан на базе единственного в стране наукограда – Мичуринска", - написал Егоров.
Лама - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Главу Минсельхоза призвали отказаться от закупки в Боливии мяса ламы
Вчера, 12:08
Глава региона объяснил, что основной идеей центра продовольственной безопасности должен стать экспорт знаний и технологий.
"Поставка странами БРИКС продуктов питания нуждающимся государствам – безусловно, процесс важный и нужный. Однако, уверен, что также необходимо обмениваться опытом, тем более что в этом смысле странам есть что предложить и друг другу, и тем, кто нуждается в помощи", - добавил Егоров.
Ещё одним важным направлением работы станут образовательные программы для российских и зарубежных студентов, отметил Егоров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В "Пулково" рассказали о таможенном контроле участников ПМЭФ
5 июня, 12:31
 
ПМЭФ-2024РоссияТамбовская областьМичуринскМаксим ЕгоровСергей ЛавровБРИКСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала