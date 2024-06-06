https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

"ГЛОНАСС" разработало первую в России подвижную спутниковую связь

"ГЛОНАСС" разработало первую в России подвижную спутниковую связь - РИА Новости, 06.06.2024

"ГЛОНАСС" разработало первую в России подвижную спутниковую связь

АО "ГЛОНАСС" разработало уникальную спутниковую систему связи, доступ к которой обеспечивают компактные устройства, рассказал РИА Новости глава компании Алексей РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:34

2024-06-06T09:34

2024-06-06T12:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" разработало уникальную спутниковую систему связи, доступ к которой обеспечивают компактные устройства, рассказал РИА Новости глава компании Алексей Райкевич в кулуарах ПМЭФ-2024. "Их размер чуть больше смартфона. Это то, что называется подвижная спутниковая связь - отдельное направление вообще по спутниковой связи в мире. Сейчас в России есть спутниковая связь в виде тарелок, которые имеют очень узкий направленный луч, и у них большие требования к фиксации этой тарелки относительно спутника. В случае с нашей разработкой, таких вопросов нет, ее возможности позволяют ловить сигнал гораздо проще", - рассказал Райкевич. Он добавил, что система использует "помехоустойчивые шумоподобные сигналы". "Наша технология не имеет аналогов на рынке, использует действующую российскую спутниковую инфраструктуру и исключает зависимость от иностранных операторов спутниковой связи", - пояснил глава компании. "Это решение нацелено, в первую очередь, на повышение безопасности миллионов транспортных средств, которые сегодня передвигаются в зонах без сотовой связи за счет использования спутниковых каналов для аварийного оповещения на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", - добавил Райкевич. Такие устройства, по его словам, будут очень востребованы спасателями, правоохранительными органами, геологоразведовательными экспедициями и компаниями, работающими с вахтовиками на отдаленных территориях. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/gadzhety-1950079362.html

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технологии, россия, алексей райкевич, эра-глонасс