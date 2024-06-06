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"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА
"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024
"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА
Сельское хозяйство может стать лидером по применению авиадронов в ближайшие десять лет, при этом в пассажирскую беспилотную авиацию верят меньше всего россиян,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сельское хозяйство может стать лидером по применению авиадронов в ближайшие десять лет, при этом в пассажирскую беспилотную авиацию верят меньше всего россиян, подсчитали для РИА Новости специалисты АО "ГЛОНАСС" и НТИ, опросив 1,2 тысячи руководителей компаний и экспертов отрасли беспилотных авиационных систем в преддверии ПМЭФ-2024. "По мнению большей части опрошенных, сельское хозяйство станет самым массовым направлением для применения беспилотных воздушных судов в ближайшие десять лет. Так считают 26% респондентов. Аэрофотосъемку отметил каждый пятый респондент", - отметили авторы исследования. Кроме того, 17% назвали перспективной для использования дронов грузовую логистику на труднодоступных территориях, 15% – мониторинг инфраструктуры. Менее популярными вариантами ответов стали сфера грузовой логистики внутри городов, а также ЖКХ и благоустройство. "Меньше всего участники опроса верят в летающие такси и другую пассажирскую аэрологистику, на этот вариант пришлось всего 7% голосов", - отметили авторы исследования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html
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экономика, технологии
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии
"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА
"ГЛОНАСС" и НТИ: сельское хозяйство может стать лидером по применению авиадронов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сельское хозяйство может стать лидером по применению авиадронов в ближайшие десять лет, при этом в пассажирскую беспилотную авиацию верят меньше всего россиян, подсчитали для РИА Новости специалисты АО "ГЛОНАСС" и НТИ, опросив 1,2 тысячи руководителей компаний и экспертов отрасли беспилотных авиационных систем в преддверии ПМЭФ-2024.
"По мнению большей части опрошенных, сельское хозяйство станет самым массовым направлением для применения беспилотных воздушных судов в ближайшие десять лет. Так считают 26% респондентов. Аэрофотосъемку отметил каждый пятый респондент", - отметили авторы исследования.
Кроме того, 17% назвали перспективной для использования дронов грузовую логистику на труднодоступных территориях, 15% – мониторинг инфраструктуры. Менее популярными вариантами ответов стали сфера грузовой логистики внутри городов, а также ЖКХ и благоустройство.
"Меньше всего участники опроса верят в летающие такси и другую пассажирскую аэрологистику, на этот вариант пришлось всего 7% голосов", - отметили авторы исследования.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.