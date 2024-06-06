https://ria.ru/20240606/glonass-1950856675.html

"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА

"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024

"ГЛОНАСС" назвал лидеров и аутсайдеров среди сфер для БПЛА

Сельское хозяйство может стать лидером по применению авиадронов в ближайшие десять лет, при этом в пассажирскую беспилотную авиацию верят меньше всего россиян,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:25

2024-06-06T03:25

2024-06-06T03:58

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экономика

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сельское хозяйство может стать лидером по применению авиадронов в ближайшие десять лет, при этом в пассажирскую беспилотную авиацию верят меньше всего россиян, подсчитали для РИА Новости специалисты АО "ГЛОНАСС" и НТИ, опросив 1,2 тысячи руководителей компаний и экспертов отрасли беспилотных авиационных систем в преддверии ПМЭФ-2024. "По мнению большей части опрошенных, сельское хозяйство станет самым массовым направлением для применения беспилотных воздушных судов в ближайшие десять лет. Так считают 26% респондентов. Аэрофотосъемку отметил каждый пятый респондент", - отметили авторы исследования. Кроме того, 17% назвали перспективной для использования дронов грузовую логистику на труднодоступных территориях, 15% – мониторинг инфраструктуры. Менее популярными вариантами ответов стали сфера грузовой логистики внутри городов, а также ЖКХ и благоустройство. "Меньше всего участники опроса верят в летающие такси и другую пассажирскую аэрологистику, на этот вариант пришлось всего 7% голосов", - отметили авторы исследования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html

https://ria.ru/20240605/tesla_cybertruck-1950784861.html

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экономика, технологии