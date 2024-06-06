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В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gladkov-1950995205.html
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина - РИА Новости, 06.06.2024
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:59
2024-06-06T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Окраина села Репяховка Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Пострадала мирная жительница - женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. От предложенной госпитализации отказалась, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что в результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждена кровля хозяйственного объекта. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
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происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина

Гладков: при обстреле села Репяховка в Белгородской области пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Окраина села Репяховка Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Пострадала мирная жительница - женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. От предложенной госпитализации отказалась, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков.
Глава региона уточнил, что в результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждена кровля хозяйственного объекта.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
Последствия атаки ВСУ на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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