https://ria.ru/20240606/gladkov-1950995205.html
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина - РИА Новости, 06.06.2024
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:59
2024-06-06T13:59
2024-06-06T13:59
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Окраина села Репяховка Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Пострадала мирная жительница - женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. От предложенной госпитализации отказалась, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что в результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждена кровля хозяйственного объекта. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина
Гладков: при обстреле села Репяховка в Белгородской области пострадала женщина