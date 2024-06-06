https://ria.ru/20240606/gladkov-1950995205.html

В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина

В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина - РИА Новости, 06.06.2024

В Белгородской области при обстреле села пострадала женщина

Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:59

2024-06-06T13:59

2024-06-06T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле со стороны Украины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Окраина села Репяховка Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Пострадала мирная жительница - женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. От предложенной госпитализации отказалась, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал Гладков. Глава региона уточнил, что в результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждена кровля хозяйственного объекта. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html

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происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия