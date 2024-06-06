https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки - РИА Новости, 06.06.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 50 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:05

2024-06-06T13:05

2024-06-06T13:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

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белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 50 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 5 июня по 11 муниципалитетам региона было выпущено 83 снаряда, также были зафиксированы атаки с использованием 41 беспилотника, девять взрывных устройства сброшено с дронов. Различные разрушения выявлены в четырех многоквартирных дома (МКД), 10 частных домовладениях, четырех транспортных средствах, на АЗС и на территории нефтебазы. "В Белгороде в результате работы ПВО зафиксированы повреждения кровли в двух МКД и двух частных домовладениях, осколками посечены шесть автомобилей. Пострадавших нет. В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское и село Грузское были атакованы тремя дронами-камикадзе… В Валуйском городском округе по селам Вериговка, Казинка и Принцевка произведен обстрел тремя боеприпасами. Силами ПВО был сбит один БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по семи населенным пунктам было выпущено 55 боеприпасов, семь беспилотников и сброшено два взрывных устройства. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Киселев и Плотвянка произведены атаки восемью БПЛА и шестью снарядами. В Грайворонском округе подверглись атакам со стороны Украины пять населенных пунктов, было выпущено шесть дронов-камикадзе и восемь боеприпасов. "В Краснояружском районе села Вязовое и Староселье подверглись атаке с помощью четырех FPV-дронов, также сброшено шесть боеприпасов. Без пострадавших и разрушений. В Прохоровском районе силами ПВО в селе Карташёвка сбит БПЛА реактивного типа. Обошлось без последствий. В Старооскольском городском округе дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. В результате взрыва произошло возгорание резервуара. В течение 40 минут пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован… В Яковлевском городском округе в районе села Сажное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное и селу Муром были нанесены удары девятью дронами-камикадзе, 11 снарядами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240604/bespilotniki-1950434964.html

https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html

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