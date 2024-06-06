Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 06.06.2024 (обновлено: 13:12 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/gladkov-1950972524.html
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки - РИА Новости, 06.06.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 50 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:05
2024-06-06T13:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950975619_0:623:960:1163_1920x0_80_0_0_b760ee7d224f819653f92c72aa7f0f47.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 50 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 5 июня по 11 муниципалитетам региона было выпущено 83 снаряда, также были зафиксированы атаки с использованием 41 беспилотника, девять взрывных устройства сброшено с дронов. Различные разрушения выявлены в четырех многоквартирных дома (МКД), 10 частных домовладениях, четырех транспортных средствах, на АЗС и на территории нефтебазы. "В Белгороде в результате работы ПВО зафиксированы повреждения кровли в двух МКД и двух частных домовладениях, осколками посечены шесть автомобилей. Пострадавших нет. В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское и село Грузское были атакованы тремя дронами-камикадзе… В Валуйском городском округе по селам Вериговка, Казинка и Принцевка произведен обстрел тремя боеприпасами. Силами ПВО был сбит один БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по семи населенным пунктам было выпущено 55 боеприпасов, семь беспилотников и сброшено два взрывных устройства. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Киселев и Плотвянка произведены атаки восемью БПЛА и шестью снарядами. В Грайворонском округе подверглись атакам со стороны Украины пять населенных пунктов, было выпущено шесть дронов-камикадзе и восемь боеприпасов. "В Краснояружском районе села Вязовое и Староселье подверглись атаке с помощью четырех FPV-дронов, также сброшено шесть боеприпасов. Без пострадавших и разрушений. В Прохоровском районе силами ПВО в селе Карташёвка сбит БПЛА реактивного типа. Обошлось без последствий. В Старооскольском городском округе дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. В результате взрыва произошло возгорание резервуара. В течение 40 минут пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован… В Яковлевском городском округе в районе села Сажное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное и селу Муром были нанесены удары девятью дронами-камикадзе, 11 снарядами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240604/bespilotniki-1950434964.html
https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html
белгородская область
белгород
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950975619_0:450:960:1170_1920x0_80_0_0_b964928682f5a47cb1478cb9a5605b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотниками не менее 50 раз за сутки

Гладков: ВСУ за сутки 50 раз атаковали Белгородскую область с помощью дронов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. 6 июня 2024
Последствия атаки ВСУ на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. 6 июня 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 50 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 5 июня по 11 муниципалитетам региона было выпущено 83 снаряда, также были зафиксированы атаки с использованием 41 беспилотника, девять взрывных устройства сброшено с дронов. Различные разрушения выявлены в четырех многоквартирных дома (МКД), 10 частных домовладениях, четырех транспортных средствах, на АЗС и на территории нефтебазы.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Жители 14 белгородских населенных пунктов остались без света из-за дронов
4 июня, 15:41
Белгороде в результате работы ПВО зафиксированы повреждения кровли в двух МКД и двух частных домовладениях, осколками посечены шесть автомобилей. Пострадавших нет. В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское и село Грузское были атакованы тремя дронами-камикадзе… В Валуйском городском округе по селам Вериговка, Казинка и Принцевка произведен обстрел тремя боеприпасами. Силами ПВО был сбит один БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по семи населенным пунктам было выпущено 55 боеприпасов, семь беспилотников и сброшено два взрывных устройства. В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Киселев и Плотвянка произведены атаки восемью БПЛА и шестью снарядами. В Грайворонском округе подверглись атакам со стороны Украины пять населенных пунктов, было выпущено шесть дронов-камикадзе и восемь боеприпасов.
"В Краснояружском районе села Вязовое и Староселье подверглись атаке с помощью четырех FPV-дронов, также сброшено шесть боеприпасов. Без пострадавших и разрушений. В Прохоровском районе силами ПВО в селе Карташёвка сбит БПЛА реактивного типа. Обошлось без последствий. В Старооскольском городском округе дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. В результате взрыва произошло возгорание резервуара. В течение 40 минут пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован… В Яковлевском городском округе в районе села Сажное силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - подчеркнул Гладков.
Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное и селу Муром были нанесены удары девятью дронами-камикадзе, 11 снарядами и сброшено одно взрывное устройство с беспилотника.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник
12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала