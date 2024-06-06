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"Постигнет та же участь". Французский генерал сделал заявление о России
"Постигнет та же участь". Французский генерал сделал заявление о России - РИА Новости, 06.06.2024
"Постигнет та же участь". Французский генерал сделал заявление о России
Западные инструкторы на Украине могут попасть под российские удары, если окажутся рядом с фронтом или недалеко от стратегических целей, заявил бывший глава... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:14
2024-06-06T18:14
2024-06-06T18:14
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Западные инструкторы на Украине могут попасть под российские удары, если окажутся рядом с фронтом или недалеко от стратегических целей, заявил бывший глава Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро в эфире LCI."У русских есть стратегические цели на Украине. Очевидно, что технический персонал (из западных стран — Прим. ред.) постигнет та же участь, что и украинцев, если по неудачному стечению обстоятельств они окажутся близко к фронту или к цели, которую русские выбрали для удара", — отметил эксперт.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления представителей стран НАТО требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией в мае учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда представителей Североатлантического альянса.
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО
"Постигнет та же участь". Французский генерал сделал заявление о России
Генерал Паломеро: французские инструкторы на Украине попадут под удары ВС РФ