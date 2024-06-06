https://ria.ru/20240606/gd-1950891301.html
В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка
В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка - РИА Новости, 06.06.2024
В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать сертификаты владения РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:39
2024-06-06T09:39
2024-06-06T12:35
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
сертификат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать сертификаты владения русским языком для иностранных граждан частным организациям, сообщает пресс-служба ЛДПР. "Депутаты разработали поправки в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ могут выдаться только государственными образовательными организациями из перечня, утверждённого Министерством образования и науки РФ. Подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия", - говорится в сообщении. По мнению авторов законопроекта, введение подобных изменений поспособствует усилению государственного контроля за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов. "Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущённых людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Мы все хотим жить в комфортной и безопасной стране, ходить по улицам без опаски. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу необходимо жёстко пресечь. Один из этапов – исключить частные конторы, которые за взятки рисуют результаты экзаменов для мигрантов", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, сертификат
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, сертификат
В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка
В ЛДПР призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка мигрантам
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать сертификаты владения русским языком для иностранных граждан частным организациям, сообщает пресс-служба ЛДПР.
«
"Депутаты разработали поправки в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ могут выдаться только государственными образовательными организациями из перечня, утверждённого Министерством образования и науки РФ. Подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия", - говорится в сообщении.
По мнению авторов законопроекта, введение подобных изменений поспособствует усилению государственного контроля за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов.
"Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущённых людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Мы все хотим жить в комфортной и безопасной стране, ходить по улицам без опаски. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу необходимо жёстко пресечь. Один из этапов – исключить частные конторы, которые за взятки рисуют результаты экзаменов для мигрантов", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба.