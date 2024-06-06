https://ria.ru/20240606/gd-1950891301.html

В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка

В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка - РИА Новости, 06.06.2024

В Госдуме призвали ужесточить правила выдачи сертификатов русского языка

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать сертификаты владения РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:39

2024-06-06T09:39

2024-06-06T12:35

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

сертификат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить выдавать сертификаты владения русским языком для иностранных граждан частным организациям, сообщает пресс-служба ЛДПР. "Депутаты разработали поправки в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ могут выдаться только государственными образовательными организациями из перечня, утверждённого Министерством образования и науки РФ. Подразумевается, что уже выданные сертификаты останутся действительными до окончания срока их действия", - говорится в сообщении. По мнению авторов законопроекта, введение подобных изменений поспособствует усилению государственного контроля за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов. "Мы видели в социальных сетях сотни сообщений возмущённых людей о том, как мигранты покупают себе сертификаты, не разбирая ни одного слова на русском языке. Результатом этой откровенно преступной деятельности становятся анклавы приезжих, позволяющих себе агрессивное отношение к нашим гражданам. Мы все хотим жить в комфортной и безопасной стране, ходить по улицам без опаски. Все мошеннические схемы, позволяющие получить гражданство или разрешение на работу необходимо жёстко пресечь. Один из этапов – исключить частные конторы, которые за взятки рисуют результаты экзаменов для мигрантов", – сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231231/russkiy-1919244100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, сертификат