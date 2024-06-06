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Министр энергетики Украины посетовал на ухудшение состояния энергосистемы - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/galuschenko-1951043962.html
Министр энергетики Украины посетовал на ухудшение состояния энергосистемы
Министр энергетики Украины посетовал на ухудшение состояния энергосистемы - РИА Новости, 06.06.2024
Министр энергетики Украины посетовал на ухудшение состояния энергосистемы
Состояние энергосистемы и энергооборудования на Украине после последних ударов стало намного хуже, чем в 2022 и 2023 годах, наибольшие разрушения получили... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:51
2024-06-06T15:51
специальная военная операция на украине
украина
герман галущенко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Состояние энергосистемы и энергооборудования на Украине после последних ударов стало намного хуже, чем в 2022 и 2023 годах, наибольшие разрушения получили объекты тепло- и гидрогенерации, сообщил послам ЕС в Вене украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Используются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале. По его словам, атомная генерация остается базовой для Украины. Министр подчеркнул, что украинские власти готовятся к тому, чтобы зимой работали все девять энергоблоков АЭС, по его мнению, это способ выжить государству без блэкаутов. В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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украина, герман галущенко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Герман Галущенко, Вооруженные силы РФ
Министр энергетики Украины посетовал на ухудшение состояния энергосистемы

Галущенко: состояние энергосистемы Украины намного хуже, чем в 2022-2023 годах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Состояние энергосистемы и энергооборудования на Украине после последних ударов стало намного хуже, чем в 2022 и 2023 годах, наибольшие разрушения получили объекты тепло- и гидрогенерации, сообщил послам ЕС в Вене украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Используются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", - приводит слова Галущенко пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале.
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По его словам, атомная генерация остается базовой для Украины. Министр подчеркнул, что украинские власти готовятся к тому, чтобы зимой работали все девять энергоблоков АЭС, по его мнению, это способ выжить государству без блэкаутов.
В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерман ГалущенкоВооруженные силы РФ
 
 
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