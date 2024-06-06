https://ria.ru/20240606/front-1950757159.html

Церемониться не станут. Киев загоняет на фронт самых беззащитных граждан

Церемониться не станут. Киев загоняет на фронт самых беззащитных граждан - РИА Новости, 06.06.2024

Церемониться не станут. Киев загоняет на фронт самых беззащитных граждан

Власти Украины обсуждают поправки к закону о мобилизации. В частности, об отсрочке священникам. Эксперты считают это очередным инструментом репрессий против... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:06

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украина

вооруженные силы украины

московский патриархат

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины обсуждают поправки к закону о мобилизации. В частности, об отсрочке священникам. Эксперты считают это очередным инструментом репрессий против гонимой канонической УПЦ."По разным обстоятельствам"Украинский кабмин утвердил изменения в "Положение о порядке выдачи мандата на право осуществления военной капелланской деятельности". И теперь у службы Госэтнополитики (ГЭСС) есть все основания отказать в выдаче документа тем религиозным организациям, чей центр "аффилирован со страной-агрессором".Такая организация, к слову, пока одна — каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Уже третий год власти разными путями стараются вытеснить "промосковских попов" из общественного пространства страны.С этой целью даже внесли в парламент законопроект — более чем противоречивый — о запрете УПЦ. Он уже прошел голосование в первом чтении в октябре 2023-го. А вот со вторым пока задержка. Однако депутатов это не останавливает: они регулярно грозятся в скором времени принять документ.В конце мая группа нардепов даже сорвала заседание и выдвинула спикеру Руслану Стефанчуку ультиматум: голосуем немедленно. Требование не удовлетворили. И на этом "бурные прения" пока прекратились.Что же касается "Положения о капелланах", то здесь чиновники противоречат сами себе. УПЦ мандатов не получает. Глава ГЭСС Виктор Еленский еще год назад заявил: ситуация изменится, если клирики "выйдут из Московского патриархата". При этом он же сетовал на нехватку военных священников.Неудивительно. Другие религиозные организации не очень-то рвутся исполнять пастырское служение. В 2023-м больше всего мандатов — почти 500 — получила ПЦУ (Православная церковь Украины — раскольническая структура, созданная в 2018-м). Однако в армию прибыло не больше сотни священников. Примерно такая же ситуация и с Украинской греко-католической церковью (УГКЦ): на 91 мандат капелланами в ВСУ служили лишь 25 человек.Журналистам представители ПЦУ и УГКЦ пояснили: клирики не хотят окормлять свою паству ВСУ "по разным обстоятельствам". Каким именно — уточнять не стали.Сожгли мостыНедопуск священников УПЦ к военнослужащим — прямое нарушение конституционных прав бойцов. Важно учесть и то, что немалое число, если не большинство, солдат — верующие Украинской православной церкви.Однако у властей иное понимание правового равенства. В середине мая в силу вступил закон об усилении мобилизации. Незадолго до этого комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки обсуждал возможность предоставления отсрочки и брони для священнослужителей. Эту поправку в итоге отклонили."Ведь все граждане, согласно Конституции, имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения", — объяснили в комитете.Несмотря на отказ профильного комитета, кабмин все же решил вынести церковный вопрос в отдельное постановление. Документ пока не приняли. Но уже известно, что он предусматривает следующий алгоритм действий: руководители религиозных организаций составляют списки тех, кому нужно предоставить бронь, затем ГЭСС подает их на утверждение в Минобороны.Если последняя инстанция пройдена, то священнослужитель встает на специальный учет и его не мобилизуют. В то же время в постановлении ничего не сказано о квоте бронирования и о сроках, на которые она предоставляется.Официальной же отсрочки именно потому, что человек — епископ или священник, нет, пояснили опрошенные журналистами украинские адвокаты. В статье 35 Конституции Украины отмечено: "Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений".Так что мобилизовать священников могут. В то же время, продолжают юристы, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям, есть смысл подать заявление о переводе на небоевую должность.Также священники могут заключить контракт и стать капелланами. Но этот путь, как было указано ранее, для УПЦ закрыт."Оплот государственности"Между тем в СМИ уже обсуждают вариант, как убить двух зайцев. В частности, власти могли бы отложить вопрос о бронировании для духовенства до принятия закона о запрете УПЦ. В таком случае задачу с предоставлением брони представителям религиозной организации решали бы исходя из того, не "запрещенная" ли она."Фактически все отдано на откуп ведомства Виктора Еленского (ГЭСС. — Прим. ред.). А у того цель — скорейшее слияние УПЦ с раскольниками из ПЦУ. И, скорее всего, церемониться не будут: объявят наибольшую в стране общину вне закона. Такого не позволяли себе даже большевики", — говорит религиовед Роман Лункин.Пока журналисты и чиновники рассуждают, силовики действуют. В конце марта Хустский ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) мобилизовал двух клириков УПЦ — казначея и секретаря местной епархии. У обоих были законные основания для освобождения от службы.Первому — отцу троих детей — прямо сказали, что он подлежит мобилизации, и отправили в воинскую часть, сведения о которой даже не сообщили. Второго сперва вызвали на допрос следователи. А после задержали вооруженные люди в балаклавах и куда-то отвезли. На сегодняшний день известно, что секретарь Хустской епархии — в рядах ВСУ.Подобные прецеденты, по мнению Романа Лункина, — новый инструмент давления. Попытка властей ликвидировать УПЦ "разом" юридически если не провалилась, то, по крайней мере, забыта на неопределенный срок."И пришло время косвенных мер. С одной стороны, недопуск к капелланству и нежелание священников брать в руки оружие могут стать поводом для обвинения канонической церкви в непатриотичном поведении. С другой, случаи точечной мобилизации для кого-то, вероятно, станут поводом задуматься: не проявить ли лояльность режиму", — поясняет эксперт.Иными словами, заключает он, начали работать на разделение. Так будет гораздо проще сделать из УПЦ оплот государственности.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, вооруженные силы украины, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение