https://ria.ru/20240518/mobilizatsiya-1946833341.html

На Украине вступил в силу закон о мобилизации

На Украине вступил в силу закон о мобилизации - РИА Новости, 18.05.2024

На Украине вступил в силу закон о мобилизации

Ограничение прав, запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T06:32

2024-05-18T06:32

2024-05-18T06:32

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ограничение прав, запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и никакой демобилизации для уже призванных. С 18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Возможность демобилизации, которой ждали украинские военные и их родственники, законом не предусмотрена. Документ был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет. В самом начале конфликта часть мужчин отправлялись воевать добровольно, но на фоне потерь украинской армии, отсутствия ротаций и демобилизации всё больше становится тех, кто пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны, переодеваясь в женщин, или переплыть пограничную реку Тиса, при этом некоторые гибнут. Вступающий в силу закон нацелен на то, чтобы минимизировать число случаев уклонения от службы и мобилизовать как можно больше человек. В минобороны Украины уже заявили, что 18 мая "приходит конец" той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны. Через военкомат пройдут все Шестьдесят дней - столько времени отводят мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы обновить учетные данные. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Если не выполнить это требование, военкомат может выписать штраф и направить предписание в полицию для доставки такого гражданина. Если же и таким образом не удастся привести военнообязанного в военкомат, через суд ему ограничат право управления автомобилем. Кроме того, военнообязанные теперь должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. В противном случае могут вручить повестку в военкомат для уточнения данных. Вручить повестку могут представители военкомата, СБУ, органов местного самоуправления, руководство предприятия, где работает военнообязанный. Сделать это могут в любом месте. Явиться в военкомат призывник должен в четко указанный в документе срок. Среди уважительных причин неявки в указанную дату - смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Но это придется подтвердить документально. В течение трех дней нужно уведомить военкомат о причинах неявки, в течение 10 - прийти лично. Если не явился по повестке для сверки данных или прохождения медкомиссии, будет выписан штраф, если не явился для прохождения службы - грозит даже уголовная ответственность в видя лишения свободы на срок до пяти лет. Заграница не спасет Военнообязанным, которым удалось выехать за границу, тоже придется пройти через военкомат. По новому закону, для получения консульских услуг, в том числе паспорта, находящимся за рубежом нужно обновить свои военно-учетные данные в военкомате. Правда, как это сделать, пока не разъяснили. При этом оказание консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей, украинский МИД приостановил с 23 апреля до вступления в силу закона о мобилизации. Исключение - выдача документов для возвращения на Украину. Накануне вступления закона в силу МИД сообщил, что возобновляет предоставление консульских услуг для мужчин за рубежом, но только при наличии военного билета. В странах Европы уже начали обсуждать возможность выдачи Украине ее военнообязанных граждан. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал "правильным направлением" заявления властей Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это, например, через ограничение социальных и миграционных возможностей. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что вопрос выдачи Украине ее военнообязанных граждан должен согласовываться с ЕС. В офисе Зеленского заявили, что рассчитывают на принятие общеевропейского решения о дальнейшей судьбе граждан Украины призывного возраста, находящихся на территории ЕС. "Рано или поздно ЕС совместно с Украиной примет оптимальное решение, и здесь не надо обращать внимание на эмоциональную истерику, крики... Не может часть страны быть полностью погружена в войну, а часть страны находиться где-то и еще критиковать, что им ущемляют права", - заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Ряд украинских политиков раскритиковали попытки Киева ввести ограничения для выехавших за границу призывников, опасаясь, что так Украина может потерять целое поколение - люди просто начнут получать гражданство других стран. Блокировка счетов Возможность блокировать счета уклонистов была предусмотрена в законопроекте об усилении мобилизации. Эта норма вызвала шквал критики в украинском обществе и была изъята при внесении документа в Раду на рассмотрение во втором чтении. В мае Верховная рада принимает законопроект об ужесточении наказания за нарушение "правил мобилизации". По информации украинских СМИ, в нем предлагается штрафовать военнообязанных, которые не обновили данные в военкомате, не сообщили об изменении данных, отсутствуют в электронных реестрах или не явились по повестке, на сумму от 17 тысяч гривен (431,3 доллара) до 25,5 тысячи гривен (почти 647 долларов). Для должностных и юридических лиц суммы выше - от 34 тысяч (862,3 доллара) до 59,5 тысячи гривен (более 1,5 тысячи долларов). Депутат Рады Андрей Осадчук отметил, что штрафовать граждан военкоматы смогут заочно без решения суда. Если штраф не оплатить, начинает действовать исполнительная служба, происходит блокирование счетов нарушителей. Таким образом, норма о блокировке счетов в новом законодательстве будет предусмотрена, просто другим документом. Мобилизовать смогут больше Практически одновременно с законом об ужесточении мобилизации был принят ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. По оценке генштаба ВСУ, это позволит набрать 100 тысяч молодых новобранцев. Также на Украине отметили статус "ограничено годный". Таким образом, часть военнообязанных, ранее получивших данную категорию, будут отправлены служить. Минобороны Украины публиковало приказ с перечнем заболеваний, страдающие от которых военнообязанные могут быть признаны годными к службе. Так, непригодными к службе признаются и снимаются с учета онкобольные военнообязанные при наличии метастаз или невозможности хирургического лечения. Остальные считаются годными полностью или для прохождения службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах. Пригодными к службе в военкоматах, учебных центрах, подразделениях связи и логистики также признаются военнообязанные "при синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами", с легкими психическими проявлениями, с умственной отсталостью легкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами. Пригодными к службе признаются отдельные категории ВИЧ-инфицированных и больных гепатитами, туберкулезом. Согласно закону, военнообязанные, имевшие статус "ограничено годный", должны до 9 февраля 2025 года пройти повторную медкомиссию. Это же касается лиц, получивших вторую или третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года. Пополнить ряды ВСУ смогут и некоторые категории осужденных. Такой законопроект был принят Радой и подписан Зеленским. По нему мобилизованы не будут только осужденные за тяжкие преступления, такие как умышленно убийство, изнасилование, преступления против основ национальной безопасности. По оценке главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, по этому закону могут быть мобилизованы до 20 тысяч заключенных. Отсрочка за деньги Закон об ужесточении мобилизации предусматривает право на отсрочку от нее. Его получили отцы троих и более детей при условии отсутствия задолженности по алиментам, родители и опекуны несовершеннолетних детей-инвалидов, родители-одиночки, опекун лица, признанного судом недееспособным, а также лица, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время военной службы. Также не будут призываться судьи, депутаты Рады, дипломатические служащие, работники органов военного управления, СБУ, аппарата и экспертной службы МВД, воинских частей Минобороны. Кроме того, по решению кабмина на предприятиях и в организациях может быть забронирована часть сотрудников. Например, бронь давали некоторым работникам СМИ, театров, промышленных предприятий, критической инфраструктуры. Обсуждают в Киеве и возможность получения отсрочки в зависимости от суммы уплаченных налогов. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации - при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника. По его мнению, эти деньги можно будет направить на зарплаты тем, кто уже служит - ведь, по заявлениям ряда украинских чиновников и депутатов, денег на новую волну мобилизации в бюджете Украины нет.

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Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины