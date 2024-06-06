https://ria.ru/20240606/fradkov-1951135570.html

Фрадков: система финансирования ОПК требует комплексных изменений

Фрадков: система финансирования ОПК требует комплексных изменений - РИА Новости, 06.06.2024

Фрадков: система финансирования ОПК требует комплексных изменений

Система финансирования российской оборонной отрасли требует комплексных изменений – с учетом роста объемов финансирования, оборонный сектор становится... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:10

2024-06-06T19:10

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Система финансирования российской оборонной отрасли требует комплексных изменений – с учетом роста объемов финансирования, оборонный сектор становится локомотивом для всей российской экономики, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на панельной сессии "Задача двойного назначения. Роль организаций ОПК в обеспечении технологического суверенитета". Обсуждение стратегически важной темы было организовано банком ПСБ в рамках деловой программы XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и прошло с участием первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. В дискуссии также приняли участие председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, гендиректор компании "Иннопрактика" Катерина Тихонова, губернатор Омской области Виталий Хоценко и гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь. Модератором выступил журналист Владимир Соловьев. "Сегодня предприятия ОПК получают значительные средства для выполнения контрактов, технического переоснащения и расширения производственных мощностей. Важно, чтобы эти средства стали ресурсом для развития не только оборонных предприятий, но и для смежных отраслей, в том числе гражданского сегмента, и экономики в целом. Это стратегическая задача, которую мы должны решить", - приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова. Отмечается, что в настоящее время банки нормативно ограничены в возможностях по реализации долгосрочных инвестиционных проектов. "Нам надо создать систему, в которой наш внутренний финансовый рынок будет работать на получение инвестиционного ресурса для оборонного сектора. Это вопрос состоит из многих аспектов, в том числе организации банковской деятельности – возможностей и готовности финансовых институтов принимать на себя долгосрочные инвестиционные риски", - сказал председатель ПСБ. Такой системный подход к финансированию оборонного комплекса позволит через ГОЗ создать среду для развития всей промышленной экономики, НИОКР, малого и среднего бизнеса, задействованного в производственных цепочках, резюмировал Фрадков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20240312/diversifikatsiya-1932583845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, омская область, петр фрадков, денис мантуров, владимир гутенев, госдума рф, иннопрактика