https://ria.ru/20240606/fradkov-1951130203.html

Фрадков: запуск Белопорожских ГЭС значим для всей энергосистемы России

Фрадков: запуск Белопорожских ГЭС значим для всей энергосистемы России - РИА Новости, 06.06.2024

Фрадков: запуск Белопорожских ГЭС значим для всей энергосистемы России

Запуск Белопорожских ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада России, но и для всей энергосистемы России, заявил председатель ПСБ Петр... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:56

2024-06-06T18:56

2024-06-06T18:56

пмэф-2024

экономика

россия

кемь

китай

петр фрадков

николай патрушев

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949445896_0:45:2048:1197_1920x0_80_0_0_1c4694b47ebba56c893a6776218fbf52.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запуск Белопорожских ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада России, но и для всей энергосистемы России, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. Он принял участие в прошедшей на стенде ПСБ в рамках ПМЭФ-2024 церемонии запуска двух малых Белопорожских ГЭС на реке Кемь в Карелии. Проект строительства станций реализован ПСБ совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также партнерами из Китая и Ближнего Востока. "Запуск Белопорожских малых ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада нашей страны, но и для всей энергосистемы России, так как производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый внутренний рынок. Вдвойне важно, что для реализации проекта была выстроена эффективная система производственной кооперации, включающая в себя оказание мер государственной поддержки, привлечение банковских инструментов, а также сотрудничество с крупнейшими российскими производителями электрогенераторов, турбин и оборудования для гидроэлектростанций", – привели в ПСБ слова Фрадкова. В церемонии, соединившей две площадки — форум и станции, также приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, вице-премьер РФ Александр Новак, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления – генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, генеральный директор Департамента суверенного кредитования Нового банка развития БРИКС Юрий Сурков. Белопорожские ГЭС осуществляют производство электричества и функционируют исключительно на основе использования возобновляемого источника энергии. Общая установленная мощность двух малых гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт, проектная среднегодовая выработка электроэнергии превышает 230 миллионов кВт.ч. Более 70% основного оборудования станций, включая турбины и электрогенераторы, ключевые детали и компоненты, произведено российскими предприятиями. ГЭС уже осуществляют поставки электроэнергии в рамках договоров поставки мощности (ДПМ). Как отмечается в сообщении, в результате запуска Белопорожских ГЭС Карелия сократила энергодефицит и зависимость от привозных видов топлива. ГЭС также имеют важное значение для международного сотрудничества РФ и партнеров по объединению БРИКС, они стали первым проектом Нового банка развития БРИКС на территории России. ПСБ присоединился к проекту по завершению строительства двух ГЭС в марте 2023 года, подписав договор с ООО "Норд Гидро - Белый порог". В рамках сотрудничества банк заместил средства компании на проект, полученные ранее в иностранных банках, в размере 9 миллиардов рублей, а также профинансировал затраты на сумму 3,2 миллиарда рублей, связанные с достройкой объектов и вводом их в эксплуатацию.

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781266.html

россия

кемь

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, кемь, китай, петр фрадков, николай патрушев, александр новак, брикс, российский фонд прямых инвестиций, новый банк развития