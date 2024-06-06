https://ria.ru/20240606/forum-1951171688.html

Международный арктический форум пройдет в Мурманской области в 2025 году

Международный арктический форум пройдет в Мурманской области в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2024

Международный арктический форум пройдет в Мурманской области в 2025 году

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога", который объединит все регионы Арктической зоны РФ для развития потенциала территории, пройдет в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:52

2024-06-06T21:52

2024-06-06T23:49

мурманская область

экономика

андрей чибис

мурманская область

россия

арктика

александр стуглев

фонд "росконгресс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Международный арктический форум "Арктика – территория диалога", который объединит все регионы Арктической зоны РФ для развития потенциала территории, пройдет в Мурманской области в следующем году, сообщило министерство информационной политики региона."В четверг в ходе работы ПМЭФ-2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Мурманской области с фондом "Росконгресс" и проведении Международного Арктического форума "Арктика – территория диалога" в Мурманской области в 2025 году", - говорится в сообщении. Соглашение подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и директор Фонда Александр Стуглев.Международный Арктический форум объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для обстоятельного обмена мнениями и выработки механизмов эффективного освоения потенциала Арктического региона."Для нас большая честь, что принято решение о проведении международного арктического форума на территории Мурманской области. Наша главная цель – объединить все регионы Арктической зоны России для того, чтобы сообща развивать мощный экономический потенциал макрорегиона и делать комфортными условия жизни северян", - сказал Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона.Чибис выразил уверенность в том, что форум поможет выработать эффективные подходы по преодолению вызовов и выполнению стоящих перед Арктикой задач.По мнению Стуглева, обсуждение на форуме вопросов устойчивого развития арктических территорий позволит привлечь дополнительное внимание к вызовам и перспективам, которые существуют у России в этом регионе."Сегодня на первый план выходят инструменты применения передового, инновационного опыта, формирование новых логистических цепочек, сохранение экологии, развитие туризма, привлечение новых кадров, выработка направлений развития государственной поддержки инвестиционных проектов в Арктике", - подчеркнул директор "Росконгресса".Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/chibis-1950992120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, андрей чибис, мурманская область, россия, арктика, александр стуглев, фонд "росконгресс", пмэф