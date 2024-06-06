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Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре

Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре - РИА Новости, 06.06.2024

Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре

Очередной, 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" в этом году начнет работу 2 октября, сказал губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:01

2024-06-06T13:01

2024-06-06T13:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Очередной, 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" в этом году начнет работу 2 октября, сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Форум пройдет в Южно-Сахалинске в течение трех дней (со 2 октября - ред.). И у нас будет много важных тем для обсуждения с коллегами и партнерами. В нашем регионе по-прежнему активно ведется добыча нефти и газа в рамках шельфовых проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", готовимся к запуску проекта "Сахалин-3", - рассказал глава области. Кроме того, по словам губернатора, в этом году на Сахалине введут в эксплуатацию индустриальный нефтегазовый парк для локализации нефтесервисов, что позволит снизить зависимость ключевой отрасли экономики от зарубежных партнеров, на острове продолжается работа по развитию переработки углеводородов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940350645.html

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Алёна Пава

цены на нефть, сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалин-2, пмэф