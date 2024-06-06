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Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:01 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/forum-1950969770.html
Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре
Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре - РИА Новости, 06.06.2024
Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре
Очередной, 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" в этом году начнет работу 2 октября, сказал губернатор Сахалинской области Валерий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:01
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Очередной, 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" в этом году начнет работу 2 октября, сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Форум пройдет в Южно-Сахалинске в течение трех дней (со 2 октября - ред.). И у нас будет много важных тем для обсуждения с коллегами и партнерами. В нашем регионе по-прежнему активно ведется добыча нефти и газа в рамках шельфовых проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", готовимся к запуску проекта "Сахалин-3", - рассказал глава области. Кроме того, по словам губернатора, в этом году на Сахалине введут в эксплуатацию индустриальный нефтегазовый парк для локализации нефтесервисов, что позволит снизить зависимость ключевой отрасли экономики от зарубежных партнеров, на острове продолжается работа по развитию переработки углеводородов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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цены на нефть, сахалинская область, южно-сахалинск, валерий лимаренко, сахалин-2, пмэф
ПМЭФ-2024, Цены на нефть, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Сахалин-2, ПМЭФ

Валерий Лимаренко: форум "Нефть и газ Сахалина — 2024" стартует в октябре

© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Очередной, 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" в этом году начнет работу 2 октября, сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Форум пройдет в Южно-Сахалинске в течение трех дней (со 2 октября - ред.). И у нас будет много важных тем для обсуждения с коллегами и партнерами. В нашем регионе по-прежнему активно ведется добыча нефти и газа в рамках шельфовых проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2", готовимся к запуску проекта "Сахалин-3", - рассказал глава области.
Кроме того, по словам губернатора, в этом году на Сахалине введут в эксплуатацию индустриальный нефтегазовый парк для локализации нефтесервисов, что позволит снизить зависимость ключевой отрасли экономики от зарубежных партнеров, на острове продолжается работа по развитию переработки углеводородов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Цены на нефтьСахалинская областьЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоСахалин-2ПМЭФ
 
 
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