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ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:54 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/fns-1950993146.html
ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически
ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически - РИА Новости, 06.06.2024
ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически
Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:54
2024-06-06T13:54
пмэф-2024
экономика
россия
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать заявление и налоговую декларацию, сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ. "Собственно, что произойдет в 2025 году: по социальным вычетам - на фитнес, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение мы перейдём тоже в проактивную модель", - сказал Егоров. Сейчас в упрощенном режиме налоговые органы предоставляют гражданам инвестиционный и имущественный вычеты. "Мы апробировали бездекларационную систему предоставления вычетов на примере инвестиционных вычетов и имущественных: когда мы подключаемся к банкам, к инвестиционным компаниям, они нам предоставляют данные, и мы знаем, сколько вам на вычет денег". – пояснил Егоров. В 2025 году другие организации также будут предоставлять в ФНС данные для получения налогового вычета их клиентами. ФНС будет выкладывать информацию о положенном налогоплательщику вычете в его личный кабинет на сайте налоговой службы. Получателю необходимо будет только указать номер банковского счета, куда ему перевести излишне уплаченный налог. Таким образом, по его словам, это становится обычной услугой, которую налоговый орган предоставляет гражданам. Егоров напомнил, что уже сейчас даже при классическом получении вычетов с подачей налогоплательщиком соответствующего заявления и предоставлением налоговой декларации, срок рассмотрения документов ведомством значительно сокращен. "Даже там, где мы работаем по классике, мы уже срок рассмотрения довели до 12 дней. Раньше было четыре месяца", – отметил Егоров.
https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически

Глава ФНС: в 2025 году налоговые вычеты будут предоставлять автоматически

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать заявление и налоговую декларацию, сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.
«
"Собственно, что произойдет в 2025 году: по социальным вычетам - на фитнес, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение мы перейдём тоже в проактивную модель", - сказал Егоров.
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Сейчас в упрощенном режиме налоговые органы предоставляют гражданам инвестиционный и имущественный вычеты.
"Мы апробировали бездекларационную систему предоставления вычетов на примере инвестиционных вычетов и имущественных: когда мы подключаемся к банкам, к инвестиционным компаниям, они нам предоставляют данные, и мы знаем, сколько вам на вычет денег". – пояснил Егоров.
В 2025 году другие организации также будут предоставлять в ФНС данные для получения налогового вычета их клиентами. ФНС будет выкладывать информацию о положенном налогоплательщику вычете в его личный кабинет на сайте налоговой службы. Получателю необходимо будет только указать номер банковского счета, куда ему перевести излишне уплаченный налог.
Таким образом, по его словам, это становится обычной услугой, которую налоговый орган предоставляет гражданам.
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Егоров напомнил, что уже сейчас даже при классическом получении вычетов с подачей налогоплательщиком соответствующего заявления и предоставлением налоговой декларации, срок рассмотрения документов ведомством значительно сокращен.
"Даже там, где мы работаем по классике, мы уже срок рассмотрения довели до 12 дней. Раньше было четыре месяца", – отметил Егоров.
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