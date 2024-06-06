https://ria.ru/20240606/fns-1950993146.html

ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически

ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически - РИА Новости, 06.06.2024

ФНС начнет предоставлять социальные налоговые вычеты автоматически

Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:54

2024-06-06T13:54

2024-06-06T13:54

пмэф-2024

экономика

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Федеральная налоговая служа России в 2025 году начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме, без необходимости для граждан подавать заявление и налоговую декларацию, сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ. "Собственно, что произойдет в 2025 году: по социальным вычетам - на фитнес, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение мы перейдём тоже в проактивную модель", - сказал Егоров. Сейчас в упрощенном режиме налоговые органы предоставляют гражданам инвестиционный и имущественный вычеты. "Мы апробировали бездекларационную систему предоставления вычетов на примере инвестиционных вычетов и имущественных: когда мы подключаемся к банкам, к инвестиционным компаниям, они нам предоставляют данные, и мы знаем, сколько вам на вычет денег". – пояснил Егоров. В 2025 году другие организации также будут предоставлять в ФНС данные для получения налогового вычета их клиентами. ФНС будет выкладывать информацию о положенном налогоплательщику вычете в его личный кабинет на сайте налоговой службы. Получателю необходимо будет только указать номер банковского счета, куда ему перевести излишне уплаченный налог. Таким образом, по его словам, это становится обычной услугой, которую налоговый орган предоставляет гражданам. Егоров напомнил, что уже сейчас даже при классическом получении вычетов с подачей налогоплательщиком соответствующего заявления и предоставлением налоговой декларации, срок рассмотрения документов ведомством значительно сокращен. "Даже там, где мы работаем по классике, мы уже срок рассмотрения довели до 12 дней. Раньше было четыре месяца", – отметил Егоров.

https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html

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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)