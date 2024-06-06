https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью

Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью - РИА Новости, 06.06.2024

Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью

Вопросы развития сотрудничества Самарской области и производителя минеральных удобрений "ЕвроХим" обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора региона... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:09

2024-06-06T23:09

2024-06-06T23:09

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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Вопросы развития сотрудничества Самарской области и производителя минеральных удобрений "ЕвроХим" обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании Игорь Нечаев. "Мы привлекаем инвестиции в регион, делаем это открыто и честно. Мы договорились с "ЕвроХимом", что Самарская область будет в периметре внимания компании. В нашем регионе сильная химическая промышленность, это базовая отрасль в экономике. У нас очень сильные компании "КуйбышевАзот" и Тольяттиазот". Мы очень рады, что у нас есть намерения по партнерству с "ЕвроХимом". А если "ЕвроХим" партнер вашего региона, значит, будет развитие", - приводятся в сообщении слова Федорищева. В свою очередь, Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений. "Я уверен в том, что химическая отрасль, отрасль производства минеральных удобрений в Самарской области будет бурно развиваться, потому что у региона появился новый руководитель. Мы его знаем по работе в должности председателя правительства Тульской области. Он создал там самый лучший в стране инвестиционный климат. Благодаря этому каждый год мы инвестировали в развитие наших предприятий в Тульской области несколько десятков миллиардов рублей. Если этот опыт будет реализован в Самарской области, то, считаю, химическая отрасль региона будет лидером российской экономики. Мы уже договорились, что мы партнеры с Самарской областью, будем помогать региону развиваться", - сказал Нечаев.

https://ria.ru/20240606/gazifikatsiya-1951174534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, самарская область, тульская область, вячеслав федорищев, еврохим, куйбышевазот, тольяттиазот