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Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html
Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью
Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью - РИА Новости, 06.06.2024
Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью
Вопросы развития сотрудничества Самарской области и производителя минеральных удобрений "ЕвроХим" обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора региона... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:09
2024-06-06T23:09
пмэф-2024
экономика
самарская область
тульская область
вячеслав федорищев
еврохим
куйбышевазот
тольяттиазот
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Вопросы развития сотрудничества Самарской области и производителя минеральных удобрений "ЕвроХим" обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании Игорь Нечаев. "Мы привлекаем инвестиции в регион, делаем это открыто и честно. Мы договорились с "ЕвроХимом", что Самарская область будет в периметре внимания компании. В нашем регионе сильная химическая промышленность, это базовая отрасль в экономике. У нас очень сильные компании "КуйбышевАзот" и Тольяттиазот". Мы очень рады, что у нас есть намерения по партнерству с "ЕвроХимом". А если "ЕвроХим" партнер вашего региона, значит, будет развитие", - приводятся в сообщении слова Федорищева. В свою очередь, Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений. "Я уверен в том, что химическая отрасль, отрасль производства минеральных удобрений в Самарской области будет бурно развиваться, потому что у региона появился новый руководитель. Мы его знаем по работе в должности председателя правительства Тульской области. Он создал там самый лучший в стране инвестиционный климат. Благодаря этому каждый год мы инвестировали в развитие наших предприятий в Тульской области несколько десятков миллиардов рублей. Если этот опыт будет реализован в Самарской области, то, считаю, химическая отрасль региона будет лидером российской экономики. Мы уже договорились, что мы партнеры с Самарской областью, будем помогать региону развиваться", - сказал Нечаев.
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экономика, самарская область, тульская область, вячеслав федорищев, еврохим, куйбышевазот, тольяттиазот
ПМЭФ-2024, Экономика, Самарская область, Тульская область, Вячеслав Федорищев, ЕвроХим, КуйбышевАзот, Тольяттиазот

Федорищев договорился с "ЕвроХимом" о сотрудничестве с Самарской областью

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНа предприятии "ЕвроХим"
На предприятии ЕвроХим - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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На предприятии "ЕвроХим". Архивное фото
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Вопросы развития сотрудничества Самарской области и производителя минеральных удобрений "ЕвроХим" обсудили на встрече в рамках ПМЭФ врио губернатора региона Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании Игорь Нечаев.
«
"Мы привлекаем инвестиции в регион, делаем это открыто и честно. Мы договорились с "ЕвроХимом", что Самарская область будет в периметре внимания компании. В нашем регионе сильная химическая промышленность, это базовая отрасль в экономике. У нас очень сильные компании "КуйбышевАзот" и Тольяттиазот". Мы очень рады, что у нас есть намерения по партнерству с "ЕвроХимом". А если "ЕвроХим" партнер вашего региона, значит, будет развитие", - приводятся в сообщении слова Федорищева.
В свою очередь, Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений.
"Я уверен в том, что химическая отрасль, отрасль производства минеральных удобрений в Самарской области будет бурно развиваться, потому что у региона появился новый руководитель. Мы его знаем по работе в должности председателя правительства Тульской области. Он создал там самый лучший в стране инвестиционный климат. Благодаря этому каждый год мы инвестировали в развитие наших предприятий в Тульской области несколько десятков миллиардов рублей. Если этот опыт будет реализован в Самарской области, то, считаю, химическая отрасль региона будет лидером российской экономики. Мы уже договорились, что мы партнеры с Самарской областью, будем помогать региону развиваться", - сказал Нечаев.
врио губернатора области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Газпром межрегионгаз Сергей Густов
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСамарская областьТульская областьВячеслав ФедорищевЕвроХимКуйбышевАзотТольяттиазот
 
 
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