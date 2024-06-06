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В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов - РИА Новости, 06.06.2024
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12:28 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/estoniya-1950955276.html
В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов
В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов - РИА Новости, 06.06.2024
В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов
Эстония вынуждена отложить приобретение транспортных средств и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях из-за нехватки средств на фоне... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:28
2024-06-06T12:28
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эстония вынуждена отложить приобретение транспортных средств и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях из-за нехватки средств на фоне необходимости увеличить закупку боеприпасов, заявила вице-канцлер по оборонному планированию эстонского военного ведомства Тийна Уудеберг телерадиовещательной компании ERR. "Мы перенесли по времени закупки некоторых средств связи, транспортных средств. Мы сократили финансирование ремонта и технического обслуживания, а также другие закупки, которые важны с военной точки зрения, но не являются самыми важными... В ближайшие годы мы больше не будем участвовать в (иностранных военных миссиях - ред.) в прежнем масштабе", - приводит слова Уудеберг телерадиовещательная компания ERR. Как отмечается, обновленная версия программы развития минобороны предусматривает расходы в размере 5,3 миллиарда евро, что примерно на 176 миллионов евро меньше, чем предполагали чиновники. По словам Уудеберг, отложенные для закупки боеприпасов средства "крайне необходимы". Тем не менее, сообщается, что, несмотря на нехватку средств, расходы на поддержку Украины были включены в эту программу. В апреле премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что поддержка Украины со стороны Эстонии "непоколебима", а также выразила уверенность в том, что Украина станет членом ЕС и НАТО. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Эстония находится среди лидеров по выделению помощи Украине и предоставила военную помощь на 520 миллионов евро.
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в мире, эстония, украина, кайя каллас, денис шмыгаль, евросоюз, нато
В мире, Эстония, Украина, Кайя Каллас, Денис Шмыгаль, Евросоюз, НАТО
В Эстонии пожаловались на нехватку средств на покупку снарядов

Уудеберг: Эстония отложит ряд закупок из-за нехватки средств на покупку снарядов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Эстония вынуждена отложить приобретение транспортных средств и средств связи и сократить свое участие в иностранных миссиях из-за нехватки средств на фоне необходимости увеличить закупку боеприпасов, заявила вице-канцлер по оборонному планированию эстонского военного ведомства Тийна Уудеберг телерадиовещательной компании ERR.
«
"Мы перенесли по времени закупки некоторых средств связи, транспортных средств. Мы сократили финансирование ремонта и технического обслуживания, а также другие закупки, которые важны с военной точки зрения, но не являются самыми важными... В ближайшие годы мы больше не будем участвовать в (иностранных военных миссиях - ред.) в прежнем масштабе", - приводит слова Уудеберг телерадиовещательная компания ERR.
Как отмечается, обновленная версия программы развития минобороны предусматривает расходы в размере 5,3 миллиарда евро, что примерно на 176 миллионов евро меньше, чем предполагали чиновники. По словам Уудеберг, отложенные для закупки боеприпасов средства "крайне необходимы". Тем не менее, сообщается, что, несмотря на нехватку средств, расходы на поддержку Украины были включены в эту программу.
В апреле премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что поддержка Украины со стороны Эстонии "непоколебима", а также выразила уверенность в том, что Украина станет членом ЕС и НАТО. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Эстония находится среди лидеров по выделению помощи Украине и предоставила военную помощь на 520 миллионов евро.
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В миреЭстонияУкраинаКайя КалласДенис ШмыгальЕвросоюзНАТО
 
 
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