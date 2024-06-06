https://ria.ru/20240606/embargo-1950773009.html

Коснется всего: США задумали "страшное" для России

Коснется всего: США задумали "страшное" для России - РИА Новости, 06.06.2024

Коснется всего: США задумали "страшное" для России

Эффективность санкций все слабее, и американцы готовы пойти на "крайние меры", чтобы лишить Москву экспортных доходов. В Вашингтоне озвучили радикальный план:... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:06

экономика

россия

сша

европа

далип сингх

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Елена Савельева. Эффективность санкций все слабее, и американцы готовы пойти на "крайние меры", чтобы лишить Москву экспортных доходов. В Вашингтоне озвучили радикальный план: ввести всеобъемлющее эмбарго. Но с оговорками. О том, чего ждать, — в материале РИА Новости.Полное эмбаргоДюжина пакетов санкций не мешает США и Европе в обход всех ограничений скупать в России все необходимое. В первую очередь речь о критически важном импорте, таком как нефть, газ, металлы, ядерное топливо.И вот, как сообщил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, в конечном счете в Белом доме признали возможным полный запрет на российский экспорт. Идея, по его словам, "не блестящая", но логичная, поскольку Москва "трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины".По его словам, Западу необходимо активизировать усилия по предотвращению обхода санкций. А американским компаниям — следить за тем, чтобы их продукция "не оказывала невольного содействия" Кремлю.Критический экспортСША по-прежнему нуждаются в обогащенном уране, палладии и минеральных удобрениях из России. В прошлом году американцы заплатили за это четыре миллиарда долларов."Почти 100% импорта некоторых видов фосфатных удобрений, 70% — калийных солей (карналлит и другие), 60% — мочевины, 40% — палладия и ряд других продуктов химической промышленности", — перечисляет Арина Тинькова, эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН.Урана в 2023 году приобрели на 1,2 миллиарда — на 43% больше, чем в 2022-м (830 миллионов). В денежном выражении — рекорд за всю историю российско-американской торговли.И вот Байден подписал закон о запрете поставок ядерного топлива до 2040 года. Правда, эмбарго вступит в силу лишь в 2028-м.Возникнут проблемы, предупреждали научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill."Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что на атомную энергетику приходится более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — указывали они.Незначительный эффектВ России готовы к такому сценарию — ищут новые рынки, отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.Эксперты подчеркивают: эмбарго мало что изменит. США — на восьмом месте среди покупателей, это лишь 1,7% экспорта, уточняет Арина Тинькова.За два с лишним года товарные потоки переориентировались. Ключевые торговые партнеры теперь в Азии.Поставки в ЕС за январь — март сократились на 44,3%, а в Азию увеличились на 11,3%, Африку — на 20,6%, Центральную и Южную Америку — на 45,7%."В целом внешнеторговое сальдо в первом квартале повысилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 13,3% — до 38,3 миллиарда долларов", — говорит Дмитрий Хомяков, начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА".Серые схемыВпрочем, одно дело — решения политиков, другое — реальная торговля."Полное эмбарго, конечно, несет объективные риски для российской экономики, включая снижение доходов от экспорта энергоресурсов, ухудшение доступа к технологическим и промышленным товарам, усиление инфляционного давления из-за ограничения импорта. Наиболее чувствительными сегментами могут стать энергетический сектор, металлургия и высокотехнологичные отрасли. Однако историческая ретроспектива очевидно демонстрирует, что обходные пути для торговли всегда найдутся. Через третьи страны или использование теневых схем", — объясняет Вадим Петров, председатель правления ассоциации "Публичная дипломатия".Декларируя отказ от торговли, США, скорее всего, пойдут проверенным путем закупки всего необходимого "по-серому". Разумеется, это сделает дороже логистику, которую заложат в цене для конечного потребителя.Но при этом своим союзникам в Европе Вашингтон станет навязывать соблюдение эмбарго."В энергетическом, промышленном и экономическом плане это навредит ЕС еще сильнее. Мы и так видим стагнацию в Европе, а также уход некоторых компаний в Штаты", — добавляет Дмитрий Семенов, председатель совета директоров ООО "Компания по реализации транспортных проектов "Трансинвест".В то же время укрепляются связи между Россией, Ираном, Венесуэлой, Китаем, Индией. В США это уже поспешили обозвать "теневой экономикой". Но тут Белый дом бессилен.Эти страны "продолжают активную торговлю, начиная с беспилотников, ракет и заканчивая золотом и нефтью", пишет WSJ. Новые американские запреты лишь стимулируют углубление сотрудничества, и не в последнюю очередь — в области высоких технологий, что особенно беспокоит Вашингтон.

https://ria.ru/20240520/uran-1946757618.html

https://ria.ru/20240605/siyyarto-1950600057.html

https://ria.ru/20240513/udobreniya-1944677557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, сша, европа, далип сингх, евросоюз, санкции в отношении россии