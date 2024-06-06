https://ria.ru/20240606/ekonomika-1950855670.html

Эксперт спрогнозировала снижение роста ВВП России до 2,5 процента

Эксперт спрогнозировала снижение роста ВВП России до 2,5 процента - РИА Новости, 06.06.2024

Эксперт спрогнозировала снижение роста ВВП России до 2,5 процента

Темпы роста экономики РФ замедлятся по итогам 2024 года до 2,5%, поделилась прогнозом с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:07

2024-06-06T03:07

2024-06-06T12:27

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экономика

россия

эксперт ра

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Темпы роста экономики РФ замедлятся по итогам 2024 года до 2,5%, поделилась прогнозом с РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. По итогам 2023 года экономика России выросла на 3,6%. "Мы ожидаем роста ВВП в 2,5%, что означает замедление темпов роста к концу года", - считает Чекурова. Она добавила, что, скорее всего, произойдет замедление экономики на фоне кадрового дефицита и дороговизны финансовых ресурсов. По ее словам, с учетом анонсированных налоговых изменений, "мы можем ожидать переноса части активности бизнеса с начала 2025 года на четвертый квартал 2024 года в целях экономии на налогах". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html

https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html

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экономика, россия, эксперт ра