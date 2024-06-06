https://ria.ru/20240606/ekimov-1950963013.html

Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы

Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы - РИА Новости, 06.06.2024

Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил РИА Новости, что поддержит перенос Игр дружбы на 2025 год. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:46

2024-06-06T12:46

2024-06-06T12:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил РИА Новости, что поддержит перенос Игр дружбы на 2025 год. Игры дружбы запланированы к проведению в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в оргкомитете обсуждается вопрос о переносе турнира на 2025 год. "Надо, наверное, дождаться официальной информации, чтобы комментировать, но я изначально думал, что старт поспешный, потому что в этом году столько проектов: и Игры БРИКС, и Игры Будущего. Небольшой конфуз даже пошел среди иностранных команд, какое же соревнование главное. Так что сразу думал, что надо на 2025 год планировать", - сказал Екимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://rsport.ria.ru/20240606/igry-druzhby-1950954177.html

https://rsport.ria.ru/20240606/sorokin-1950866655.html

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екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

спорт, москва, екатеринбург, вячеслав екимов, брикс