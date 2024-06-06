https://ria.ru/20240606/ekimov-1950963013.html
Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы
Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы - РИА Новости, 06.06.2024
Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил РИА Новости, что поддержит перенос Игр дружбы на 2025 год. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:46
2024-06-06T12:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил РИА Новости, что поддержит перенос Игр дружбы на 2025 год. Игры дружбы запланированы к проведению в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в оргкомитете обсуждается вопрос о переносе турнира на 2025 год. "Надо, наверное, дождаться официальной информации, чтобы комментировать, но я изначально думал, что старт поспешный, потому что в этом году столько проектов: и Игры БРИКС, и Игры Будущего. Небольшой конфуз даже пошел среди иностранных команд, какое же соревнование главное. Так что сразу думал, что надо на 2025 год планировать", - сказал Екимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://rsport.ria.ru/20240606/igry-druzhby-1950954177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, екатеринбург, вячеслав екимов, брикс
ПМЭФ-2024, Спорт, Москва, Екатеринбург, Вячеслав Екимов, БРИКС
Екимов поддержит возможный перенос Игр дружбы
Екимов о возможном переносе Игр дружбы: изначально думал, что турнир поспешный