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В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет
В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет - РИА Новости, 06.06.2024
В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет
интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:51
2024-06-06T13:51
2024-06-06T13:52
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. "Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет", - заявил Егоров.Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ
В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет
Егоров: возможности легко уйти от налогообложения в России не будет