https://ria.ru/20240606/egorov-1950992393.html

В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет

В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет - РИА Новости, 06.06.2024

В ФНС заявили, что возможности легко уйти от налогов не будет

интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:51

2024-06-06T13:51

2024-06-06T13:52

пмэф-2024

экономика

россия

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760160758_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_06fcca2bc1e424291763eec8f1795dc0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Возможности легко уйти от налогообложения в России не будет, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. "Возможность легко уйти в тень явно предоставлена не будет", - заявил Егоров.Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму предложения по изменению в налоговую систему России. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. Кроме того, предлагается ставка налога на прибыль организаций в 25%, а также ряд других налоговых новаций. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240523/nalogi-1947914619.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф