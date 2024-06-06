https://ria.ru/20240606/ege-1950912643.html

Успешным является тот, кто умеет работать руками, заявила заммэра Ракова

Успешным является тот, кто умеет работать руками, заявила заммэра Ракова - РИА Новости, 06.06.2024

Успешным является тот, кто умеет работать руками, заявила заммэра Ракова

Успешным является не тот ребенок, который получает высокие баллы по ЕГЭ, а тот, кто умеет работать руками, заявила заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:46

2024-06-06T10:46

2024-06-06T11:39

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

пмэф-2024

анастасия ракова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Успешным является не тот ребенок, который получает высокие баллы по ЕГЭ, а тот, кто умеет работать руками, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время сессии Петербургского международного экономического форума.Она напомнила, что в этом году столичные власти в 1,5 раза увеличили количество бюджетных мест для поступление в колледжи."Очень надеемся, что, действительно, эти места будут востребованы у выпускников, в первую очередь девятых классов. Самая сложная задача, долгосрочная задача, в которую здесь мы должны вкладываться вместе и с общим образованием, директорами школ - это понимание и смена парадигмы успеха. Успешный не тот ребенок, который показывает высокие баллы на ЕГЭ, успешный тот ребенок, который любит работать руками", - сказала Ракова.Она также отметила, что столичные учебные заведения СПО собираются серьезно конкурировать с вузами. "Поэтому принято решение о строительстве шести новых колледжей в Москве площадью 400 тысяч квадратных метров", - добавила заммэра.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/ege-1950904193.html

https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова