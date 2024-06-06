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Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана
Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана - РИА Новости, 06.06.2024
Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана
Москве приходится отстаивать свою независимость и суверенитет из-за нечестной политики западных стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:10
2024-06-06T19:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Москве приходится отстаивать свою независимость и суверенитет из-за нечестной политики западных стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал Джалали. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024, Россия, Москва, Казем Джалали, Иран, В мире
Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана
Посол Джалали: Москве приходится отстаивать свою независимость и суверенитет