https://ria.ru/20240606/dzhalali-1951135227.html

Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана

Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана - РИА Новости, 06.06.2024

Россия платит цену за свою независимость, заявил посол Ирана

Москве приходится отстаивать свою независимость и суверенитет из-за нечестной политики западных стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:10

2024-06-06T19:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Москве приходится отстаивать свою независимость и суверенитет из-за нечестной политики западных стран, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал Джалали. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, москва, казем джалали, иран, в мире