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Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:23 06.06.2024 (обновлено: 14:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада - РИА Новости, 06.06.2024
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада
БРИКС является диалогом культур, а Запад пока вне БРИКС, потому что он настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме западной, заявил на ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:23
2024-06-06T14:32
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является диалогом культур, а Запад пока вне БРИКС, потому что он настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме западной, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа"."БРИКС состоит из культур… БРИКС и есть диалог культур. Говоря о БРИКС, мы уже говорим об этой совершенно новой многополярной модели, где нет Запада… пока он вне игры, потому что он настаивает на том, что никаких культур и цивилизаций нет, есть только одна западная цивилизация, и она является единственной. Поэтому страны БРИКС оппонируют этой гегемонии, этому расистскому колониальному подходу", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС.Философ назвал БРИКС "единством различных", отметил, что есть множество противоречий между исламским миром и Индией, между китайской моделью и исламской моделью, между Индией и Китаем, Африкой и исламским миром, а Россия как православная страна - это ещё одна отличающаяся система ценностей, но все эти страны объединяет то, что они строят цивилизации на основе традиционных ценностей."А Запад навязывает нам нетрадиционные ценности, антитрадиционные ценности. И не только навязывает, но и считает, что они должны быть единственными", - добавил Дугин.Философ отметил, что страны-участницы БРИКС не только не навязывают свою культуру друг другу, но и уважают ценности государств-партнеров.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html
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россия, индия, китай, александр дугин, брикс
ПМЭФ-2024, Россия, Индия, Китай, Александр Дугин, БРИКС
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада

Дугин: Запад вне БРИКС, потому что считает, что есть только западная цивилизация

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФилософ Александр Дугин во время выступления на экспертном форуме БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ. 6 июня 2024
Философ Александр Дугин во время выступления на экспертном форуме БРИКС Роль БРИКС в поиске нового миропорядка на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Философ Александр Дугин во время выступления на экспертном форуме БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ. 6 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является диалогом культур, а Запад пока вне БРИКС, потому что он настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме западной, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Дугин объяснил, почему в БРИКС не представлена западная цивилизация
27 ноября 2023, 16:42
"БРИКС состоит из культур… БРИКС и есть диалог культур. Говоря о БРИКС, мы уже говорим об этой совершенно новой многополярной модели, где нет Запада… пока он вне игры, потому что он настаивает на том, что никаких культур и цивилизаций нет, есть только одна западная цивилизация, и она является единственной. Поэтому страны БРИКС оппонируют этой гегемонии, этому расистскому колониальному подходу", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС.
Философ назвал БРИКС "единством различных", отметил, что есть множество противоречий между исламским миром и Индией, между китайской моделью и исламской моделью, между Индией и Китаем, Африкой и исламским миром, а Россия как православная страна - это ещё одна отличающаяся система ценностей, но все эти страны объединяет то, что они строят цивилизации на основе традиционных ценностей.
«
"А Запад навязывает нам нетрадиционные ценности, антитрадиционные ценности. И не только навязывает, но и считает, что они должны быть единственными", - добавил Дугин.
Философ отметил, что страны-участницы БРИКС не только не навязывают свою культуру друг другу, но и уважают ценности государств-партнеров.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
10:48
 
ПМЭФ-2024РоссияИндияКитайАлександр ДугинБРИКС
 
 
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