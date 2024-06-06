https://ria.ru/20240606/dugin-1951004520.html
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада - РИА Новости, 06.06.2024
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада
БРИКС является диалогом культур, а Запад пока вне БРИКС, потому что он настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме западной, заявил на ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:23
2024-06-06T14:23
2024-06-06T14:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является диалогом культур, а Запад пока вне БРИКС, потому что он настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме западной, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа"."БРИКС состоит из культур… БРИКС и есть диалог культур. Говоря о БРИКС, мы уже говорим об этой совершенно новой многополярной модели, где нет Запада… пока он вне игры, потому что он настаивает на том, что никаких культур и цивилизаций нет, есть только одна западная цивилизация, и она является единственной. Поэтому страны БРИКС оппонируют этой гегемонии, этому расистскому колониальному подходу", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС.Философ назвал БРИКС "единством различных", отметил, что есть множество противоречий между исламским миром и Индией, между китайской моделью и исламской моделью, между Индией и Китаем, Африкой и исламским миром, а Россия как православная страна - это ещё одна отличающаяся система ценностей, но все эти страны объединяет то, что они строят цивилизации на основе традиционных ценностей."А Запад навязывает нам нетрадиционные ценности, антитрадиционные ценности. И не только навязывает, но и считает, что они должны быть единственными", - добавил Дугин.Философ отметил, что страны-участницы БРИКС не только не навязывают свою культуру друг другу, но и уважают ценности государств-партнеров.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, китай, александр дугин, брикс
ПМЭФ-2024, Россия, Индия, Китай, Александр Дугин, БРИКС
Дугин объяснил, почему в БРИКС пока нет Запада
Дугин: Запад вне БРИКС, потому что считает, что есть только западная цивилизация
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. БРИКС является диалогом культур, а Запад пока вне БРИКС, потому что он настаивает на том, что нет никаких культур и цивилизаций, кроме западной, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
"БРИКС состоит из культур… БРИКС и есть диалог культур. Говоря о БРИКС, мы уже говорим об этой совершенно новой многополярной модели, где нет Запада… пока он вне игры, потому что он настаивает на том, что никаких культур и цивилизаций нет, есть только одна западная цивилизация, и она является единственной. Поэтому страны БРИКС оппонируют этой гегемонии, этому расистскому колониальному подходу", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС.
Философ назвал БРИКС "единством различных", отметил, что есть множество противоречий между исламским миром и Индией
, между китайской моделью и исламской моделью, между Индией и Китаем
, Африкой
и исламским миром, а Россия
как православная страна - это ещё одна отличающаяся система ценностей, но все эти страны объединяет то, что они строят цивилизации на основе традиционных ценностей.
«
"А Запад навязывает нам нетрадиционные ценности, антитрадиционные ценности. И не только навязывает, но и считает, что они должны быть единственными", - добавил Дугин.
Философ отметил, что страны-участницы БРИКС не только не навязывают свою культуру друг другу, но и уважают ценности государств-партнеров.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии, Китая и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде
порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.