https://ria.ru/20240606/dtp-1951185771.html
В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции
В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции
Двое пострадали в результате ДТП с участием спецавтомобиля полиции на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:43
2024-06-06T23:43
2024-06-06T23:43
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двое пострадали в результате ДТП с участием спецавтомобиля полиции на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции
На Люблинской улице в Москве два человека пострадали в ДТП с автозаком