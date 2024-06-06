https://ria.ru/20240606/dtp-1951185771.html

В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции

В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве два человека пострадали в ДТП со спецавтомобилем полиции

Двое пострадали в результате ДТП с участием спецавтомобиля полиции на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:43

2024-06-06T23:43

2024-06-06T23:43

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Двое пострадали в результате ДТП с участием спецавтомобиля полиции на Люблинской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "На Люблинской улице произошло ДТП с участием спецавтомобиля полиции. Предварительно, два человека, перевозившиеся в машине, получили травмы", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20240606/dtp-1951081431.html

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происшествия, москва, россия